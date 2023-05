Mercato d’été 2023 : du nouveau sur le transfert d’Aouar à l’AS Rome

Houssem Aouar est plus que jamais proche de rejoindre l’AS Rome lors du prochain mercato estival. Le journaliste italien Fabrizio Romano vient de révéler de nouveaux détails sur l’éventuel transfert du Lyonnais au club phare de la capitale italienne.

C’est une certitude. Houssem Aouar quittera l’Olympique Lyonnais au terme de la saison en cours. En fin de contrat, il sera libre de tout engagement à partir du mois de juin. Du coup, il pourra négocier avec les clubs qui le convoitent pour un transfert libre.

A LIRE AUSSI : Mercato d’été 2023 : Aouar négocie avec un club italien

Malgré une saison loin des attentes, le néo-international algérien ne manque pas d’offres. En effet, il est convoité de plusieurs clubs des différents championnats européens. De l’Italie, de l’Espagne ou encore de l’Angleterre et de l’Allemagne, plusieurs clubs se sont manifestés pour s’offrir les services du jeune milieu de terrain de 24 ans.

Mais le néo-international algérien semble avoir tranché sur sa future destination. Sauf surprise, il rejoindra l’AS Rome. Le journaliste italien Fabrizio Romano, qui était le premier à avoir annoncé Aouar au club de la capitale italienne, vient de donner plus de détails sur cet éventuel transfert.

« L’AS Roma se rapproche d’un accord pour signer Houssem Aouar dans un transfert libre. Il y a un accord de principe, en attendant la signature du contrat dans les prochains jours. Le contrat d’Aouar sera valable jusqu’en juin 2028 ». A-t-il écrit sur son compte officiel Twitter.

Maitre de son destin, Houssem Aouar poursuit les négociations avec l’AS Rome en toute tranquillité. En attendant d’officialiser sa venue, le Lyonnais espère faire le bon choix. Un club qui pourrait lui permettra de relancer sa carrière après une saison loin des attentes avec l’Olympique Lyonnais.

AS Roma are closing in on deal to sign Houssem Aouar as free agent. There’s an agreement in principle, waiting on contract to be signed in the next days. 🟡🔴🤝🏻 #transfers @SkySport

Aouar’s contract will be valid until June 2028 — here we go soon. pic.twitter.com/hnCo9scfm0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2023