Mercato d’été 2023 : Aouar négocie avec un club italien

Houssem Aouar devrait quitter l’Olympique Lyonnais l’été prochain. Il pourrait opter pour un club italien, avec lequel il serait en négociations avancées.

Houssem Aouar n’est plus un élément incontournable à l’Olympique Lyonnais. Il ne joue pas régulièrement et cette situation devrait le pousser à quitter son équipe au terme de la saison en cours. Il sera libre de tout engagement en étant en fin de de contrat à partir du mois de juin. Du coup, il pourra négocier avec les clubs qui le convoitent pour un transfert libre.

Malgré une saison loin des attentes, le néo-international algérien ne manque pas d’offres. En effet, il est convoité de plusieurs clubs des différents championnats européens. De l’Italie, de l’Espagne ou encore de l’Angleterre et de l’Allemagne, plusieurs clubs se sont manifestés pour s’offrir les services du jeune milieu de terrain de 24 ans.

Mais aux dernières nouvelles, Houssem Aouar devrait aller monnayer son talent en championnat italien. En effet, il serait en discussions sérieuses avec l’AS Rome.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le joueur négocierait son transfert au club phare de la capitale italienne. « L’AS Rome est en pourparlers concrets avec Houssem Aouar pour un transfert gratuit. Mais rien n’a été signé pour le moment ». A-t-il écrit sur son compte officiel Twitter.

Le journaliste en question, connu pour ses informations crédibles, confirme également l’intérêt d’un club allemand pour Aouar. « L’Einteracht Franckfurt a fait sa proposition il y a quelques semaines, mais rien de concret ».

Maitre de son destin, Houssem Aouar pourra négocier avec les courtisans en toute tranquillité. C’est dans les prochaines semaines qu’il devrait trancher sur sa future destination. Une chose est sûre, le Lyonnais veut faire le bon choix, en optant pour le club qui lui permettra de relancer sa carrière.

