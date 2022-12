Mercato : Ronaldo signe au club saoudien d’Al-Nassr, c’est officiel !

Cristiano Ronaldo, l’international portugais de 37 ans, s’est officiellement engagé avec le club saoudien d’Al-Nassr, jusqu’en 2025 pour un salaire record !

Annoncée depuis plusieurs semaines, la signature de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr est désormais actée. Le club saoudien vient d’officialiser la nouvelle ce vendredi 30 décembre 2022, durant la soirée.

L’international portugais, libre de tout engagement après la rupture de son contrat avec Manchester United, a donc cédé à l’offre des Saoudiens. Selon CBS Sport, CR7 toucherait la somme de 75 millions d’euros net par an. Tandis que de son côté, il y a quelques jours, le journal espagnol Marca évoquait la somme encore plus vertigineuse de 200 millions d’euros, sans préciser s’il s’agit d’un montant net ou brut.

Il est à noter que le nouveau club de Ronaldo, Al-Nassr, entraîné depuis juillet par le Français Rudi Garcia, a remporté 9 titres de champion d’Arabie saoudite. Le dernier remonte à 2019.

Qu’est-ce qu’a déclaré Ronaldo après cette signature ?

Pour le patron du club saoudien « Ce transfert représente plus que l’écriture d’un chapitre de l’histoire. Ce joueur est un modèle pour les sportifs et les jeunes du monde entier. Sa présence au Nassr permettra au club, au sport saoudien et aux futures générations d’aller de l’avant dans la réalisation d’autres succès. »

Alors que de son côté CR7 a déclaré « J’ai hâte de découvrir un nouveau championnat dans un pays différent. La vision du club d’Al-Nasr est très inspirante ! Et je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre mes nouveaux coéquipiers pour qu’on accomplisse ensemble de belles choses. »