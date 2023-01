Mercato : Bennacer prolonge son contrat avec le Milan AC (officiel)

C’est fait ! Lors cette soirée du jeudi 12 janvier 2023, le joueur de l’équipe nationale, Ismaël Bennacer, a prolongé son contrat avec le Milan AC da quatre années supplémentaires. Le nouveau bail du milieu algérien avec les Rossonieri s’achèvera le 30 juin 2027.

La belle histoire d’amour entre l’international algérien et le club lombard va donc se poursuivre pour quatre autres années. Le Milan AC a annoncé ce soir (12 janvier), sur ses réseaux sociaux, la prolongation officielle du contrat d’Ismaël Bennacer jusqu’en 2027. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de la légende du club, Paolo Maldini.

Du reste, le bail actuel du milieu de terrain algérien de 25 ans (signé en 2019), et en vertu duquel il touchait un salaire annuel de 1,5 million d’euros, devait s’achever le 30 juin 2024. Selon les médias italiens, ce nouveau contrat offre à Bennacer un salaire net d’impôts de 4,5 millions d’euros par an et contient une clause libératoire de 50 millions d’euros activable à partir de l’été 2024.

Bennacer : « Fier de continuer à écrire l’histoire de ce club magnifique ! »

À l’issue de la cérémonie de signature du nouveau contrat, Ismaël Bennacer a déclaré à la chaîne TV du Milan AC : « Je suis très fier de poursuivre mon aventure avec le Milan. J’appartiens à cette famille et je voudrais donner davantage pour l’équipe, le club et les supporters. » Il continue : « La poursuite du parcours exceptionnel que nous réalisons depuis trois ans fait partie de mes objectifs. Je souhaite donner le meilleur de moi-même sur le plan individuel, mais surtout pour l’équipe. »

En outre, le joueur algérien a publié un tweet en italien dans lequel on peut lire : « L’histoire continue ! J’ai vécu de nombreux moments inoubliables avec ce maillot, des émotions qu’on aimerait faire durer éternellement. Je suis fier de continuer à écrire l’histoire de ce magnifique club. Forza Milan, toujours ! »

La storia continua ✍🏽 Ho vissuto tanti momenti indescrivibili e indimenticabili con questa maglia. Emozioni che vorremmo durassero per sempre. Mi sento orgoglioso all’idea di continuare a scrivere la storia di questo magnifico Club. Forza Milan Sempre. pic.twitter.com/fSMF44EOMW — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) January 12, 2023

De son côté, le club lombard n’a pas tari d’éloges sur son milieu de terrain : « L’AC Milan est heureux d’annoncer qu’Ismaël Bennacer a prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2027. Arrivé au club en 2019, Bennacer a fait 129 apparitions et marqué 4 buts, s’imposant comme un pilier central de l’entrejeu rossonero ».

Retour rapide sur le parcours de Bennacer avec le Milan AC

Arrivé chez les Rossonieri en 2019 en provenance d’Empoli, l’international algérien s’est peu à peu imposé comme une pièce incontournable de l’échiquier de Stefano Pioli. L’année dernière, il a été l’un des principaux artisans de la renaissance du Milan qui a réussi à remporter le championnat d’Italie après 11 ans de disette.

Bennacer a participé, depuis son transfert au club, à un total de 126 matchs (toutes compétitions confondues), dont 93 en tant que titulaire ; il a marqué 4 buts, délivré 6 passes décisives et pris 0 carton rouge. Cette saison, le joueur algérien a disputé 24 matchs (dont 20 comme titulaire) ; il a inscrit un but et donné une passe décisive.

Quant à l’AC Milan, il est, après 17 journées, troisième du championnat italien avec 37 points (à 7 points du leader, le Napoli). Il est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions dans lesquels il affrontera le club londonien de Tottenham. Les matchs aller se dérouleront le 14 février prochain.