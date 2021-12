Mercato : Belaili refuse une offre alléchante

Youcef Belaili a impressionné les fans du ballon rond par son talent et qualités techniques. Son but marqué de plus de 40 mètres face au Maroc lui a value d’être classé meilleur joueur de la Coupe Arabe derrière Brahimi.

En pleine compétition, le talentueux footballeur algérien a annoncé la résiliation de son contrat avec le Qatar SC. Plusieurs observateurs s’accordent à dire que Belaili vise de nouveaux défis. D’autres estiment que l’attaquant algérien souhaite faire carrière en Europe.

D’ailleurs, des sources médiatiques concordantes ont affirmé que Youcef Belaili a récemment décliné une offre alléchante de la part d’un club égyptien. Il s’agit en effet de Zamalek SC qui a proposé un salaire de 2 millions d’euros net par saison.

D’un autre côté, le fameux club égyptien Al Ahly est également intéressé par les performances de l’enfant d’Oran. Belaili qui n’a pas répondu favorablement à ces offres, semble plutôt intéressé par une nouvelle aventure en Europe.

La piste France s’efface

Suite à la résiliation de con contrat avec le Qatar SC, plusieurs rumeurs ont circulé quant au transfert de Belaili en France, en Espagne ou encore en Angleterre. Selon Foot Mercato, Youcef Belaili aurait été proposé à trois grands clubs de Ligue 1, à savoir l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et Rennes.

La même source a en outre indiqué qu’aucun club parmi ces trois n’a donné suite, n’étant pas intéressés par son profil. De son côté, le média DZ Foot a évoqué l’intérêt que porte Aston Villa et plus précisément son entraineur Steven Gérard à l’international algérien.