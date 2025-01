Mercato 2025 : ces internationaux algériens qui pourraient bouger cet hiver

Le mercato hivernal a ouvert ses portes. Plusieurs internationaux algériens pourraient bouger. On cite notamment Jaouen Hadjam, Amine Gouiri ou encore Ibrahim Maza.

Les internationaux algériens ont de la côte. Que ce soient ceux qui évoluent en Europe ou en championnat saoudien. Certains d’entre eux attirent les convoitises et devraient bouger cet hiver.

On cite, entre autres, Jaouen Hadjam, Amine Gouiri ou encore Ibrahim Maza. Ils devraient rejoindre des championnats plus huppés et franchir ainsi un autre cap dans leur carrière.

Destination Galatasaray pour Gouiri ?

Amine Gouiri devrait quitter le Stade Rennais lors de ce mercato hivernal. Il ne manque pas d’offres puisque plusieurs clubs se sont manifestés pour s’offrir ses services. Aux dernières nouvelles, le club turc Galatasaray s’est mis de la partie.

En effet, et selon Foot Mercato « Galatasaray offrait la possibilité au joueur de jouer une coupe d’Europe puisque l’équipe d’Osimhen occupe actuellement la sixième place du classement de la Ligue Europa ».

Si l’intérêt stambouliote se confirme, reste maintenant à savoir comment Galatasaray pourra convaincre Rennes de lâcher son attaquant qui avait été acheté 28 M€, sachant que les Turcs risquent de privilégier la formule du prêt.

Hadjam suscite l’intérêt de l’Inter Milan

Jaouen Hadjam monte en puissance avec le club suisse Young Boys. De quoi susciter l’admiration de plusieurs recruteurs en Europe.

Selon plusieurs médias italiens, le latéral gauche de l’équipe d’Algérie est dans le viseur de l’Inter Milan. Dans le cas où le transfert se concrétise, le joueur va donner un autre élan à sa carrière puisqu’il s’agit de l’un des meilleurs clubs en Italie actuellement.

L’autre club italien, Fiorentina, et le turc Trabzonspor se sont également manifestés pour engager le joueur. La libération de ce dernier a été fixée de 5 millions d’euros par Young Boys. Un somme que n’importe quel cador européen peut débourser pour s’offrir l’ex-nantais.

Maza suivi par plusieurs recruteurs

Titulaire avec Hertha Berlin (Bundesliga 2) à 19 ans seulement, Ibrahim Maza est sur une marge de progression impressionnante. Les recruteurs en Europe suivent de près son évolution et plusieurs cadors s’intéressent à la pépite algérienne.

Manchester City, Newcastel, Atletico Madrid ou encore Stuttgart, pour ne citer que ceux-là, sont intéressés par le joueur. Seulement, et jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’y a rien de concret.

Apparemment, le jeune milieu de terrain offensif devrait rester au club allemand au moins jusqu’à la fin de la saison en cours. Ce sera la meilleure façon pour continuer à enchainer les matchs, mais surtout progresser, avant de prétendre à rejoindre un club plus huppé l’été prochain.

Belaïli convoité par Leicester City, la folle rumeur !

Youcef Belaïli enchaine les bonnes performances avec l’ES Tunis. Il y a quelques jours, des médias tunisiens ont balancé une information, faisant état de l’intérêt de Leicester City au joueur. Les mêmes informations rapportent même que le club anglais est prêt à offrir une somme de 5 millions d’euros pour engager l’Oranais cet hiver.

Il s’est avéré que ce n’est qu’une rumeur. D’ailleurs, aucun média anglais n’en a parlé. Jusqu’à preuve du contraire, Belaïli est toujours à l’Espérance et fera en sorte de rester sur sa bonne lancée pour espérer revenir chez les Verts à partir du prochain rassemblement du mois de mars.