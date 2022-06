Mercato 2022 : Zedadka rejoint un nouveau club

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Akim Zedadka quitte officiellement le Clermont Foot. Il n’a pas tardé à trancher sur sa future destination. Ce matin, il a officialisé sa venue au LOSC Lille. Il a signé un contrat de trois saisons et est lié avec son nouveau club jusqu’en 2025.

Après trois saisons, Akim Zedadka a décidé de lever le camp du coté de Clermont Foot. Libre de tout engagement, il a rejoint un nouveau club, à savoir le LOSC Lille. Il a officialisé sa venue ce matin, en signant un contrat de trois saisons. Une nouvelle expérience qui pourrait donner une autre envergure à la carrière du joueur. En effet, la formation lilloise prétend jouer les premiers rôles en championnat français lors du prochain exercice.

Le LOSC Lille n’a pas tari d’éloges sur nouveau joueurs. «Titulaire indiscutable dans le couloir droit clermontois, Zedadka s’est imposé comme un élément majeur dans l’opération maintien réussie par le CF63 pour sa toute première saison parmi l’élite. Ses statistiques individuelles le placent d’ailleurs parmi les meilleurs spécialistes du poste en Ligue 1 dans plusieurs domaines». A-t-écrit sur son site officiel.

Le président du club lillois Olivier Létang, se dit content d’engager Akim Zedadka. Il a encensé l’international algérien. « Nous sommes heureux d’accueillir Akim au Club. Nous le suivions depuis un certain temps, et c’est une satisfaction de le voir rejoindre le LOSC. C’est un latéral offensif, moderne, avec des qualités qui correspondent au projet de jeu que nous souhaitons mettre en place. Il possède depuis peu une expérience internationale qu’il saura mettre au profit du collectif. Sa connaissance du championnat sera également un atout dans son intégration au sein du vestiaire. Nous l’accueillons avec enthousiasme et nous lui souhaitons la bienvenue au LOSC ». A-t-il déclaré au site officiel du club.

Le joueur affiche ses ambitions

Juste après avoir officialisé sa venue, Akim Zedadka a lâché ses premiers mots au site officiel de LOSC Lille. Il n’a pas caché d’exprimer ses ambitions avec sa nouvelle équipe.

«Je suis très content et fier de rejoindre le LOSC, un club ambitieux avec une grande histoire. J’espère pouvoir apporter ma pierre à l’édifice pour les saisons à venir. J’ai pour ambition d’aider le club à atteindre les objectifs fixés en début de saison. A titre individuel, de performer au maximum, de gagner des matchs. Je veux aussi être à la hauteur des attentes. J’ai déjà reçu beaucoup de messages très positifs de la part des supporters lillois. Je tiens à tous les remercier». A-t-il déclaré.

A rappeler qu’Akim Zedadka a célébré sa première convocation en sélection nationale à l’occasion du dernier stage du mois de juin. Il est bien parti de figurer sur la liste de Djamel Belmadi lors du prochain stage du mois de septembre.