Mercato 2022 : Youcef Atal dans le viseur du FC Barcelone ?

Pensionnaire de la Liga espagnol, le club catalan du FC Barcelone ne cesse d’animer la fenêtre des transferts de l’été 2022. Suite à son Mercato 5 étoiles, la hype autour de l’équipe de l’entraîneur Xavi Hernandez a atteint son paroxysme.

Néanmoins, après le sifflet final du match inaugural de la Liga espagnol, les fans du club Culer ont eu droit à une douche froide suite au match nul du Barça face au club di Rayo Vallecano. Au lendemain de cette déception, c’était la soupe à la grimace pour la presse catalane et une lacune a été vite pointé du doigt : un majeur problème des latéraux.

En effet, malgré le recrutement de l’attaquant polonais, Robert Lewandowski, l’ailier brésilien, Raphinha, le milieu de terrain ivoirien, Franck Kessie, le défenseur danois Andreas Christensen et le défenseur français Jules Kondé, le flanc droit de la défense du FC Barcelone risque de mettre des bâtons dans les roues de la machine blaugrana dans sa conquête de revenir sur la scène européenne.

Parmi plusieurs noms cités par la presse internationale du monde du football afin de renforcer l’effectif de l’entraîneur Xavi, le nom du latéral de l’équipe d’Algérie, Youcef Atal, a été évoqué ce matin par un journaliste lusitanien.

En effet, Pedro Almeida, journaliste portugais spécialisé du Mercato, a annoncé que le club du FC Barcelone serait venu au renseignement au sujet de Youcef Atal.

Youcef #Atal to @FCBarcelona 👀 First talks between #Barcelona and #Nice are happened. 🇩🇿 #transfers

— Pedro Almeida (@pedrogva6) August 18, 2022