Mercato 2022 : un club Arabe fait un pont d’or à Cristiano Ronaldo

A 37 ans, la star mondiale Cristiano Ronaldo n’envisage pas à raccrocher. Et s’il terminera sa carrière dans un club des pays du Golfe ? Une éventualité qui n’est pas à écarter. Aux dernières nouvelles, un club saoudien aurait consacré une somme faramineuse pour convaincre CR7 de venir.

Cristiano Ronaldo n’est pas chaud à l’idée de poursuivre l’aventure avec Manchester United. Auteur d’une saison moyenne, il devrait quitter le club qui lui avait permit de se révéler entre 2003 et 2009, avant de rejoindre le grand Real Madrid.

Malgré son âge avancé (37 ans), CR7 garde toujours la forme. Il ne songe guère à raccrocher les crampons. Autrement dit, il est à la recherche d’un club pensionnaire pour rebondir. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’a pas encore tranché sur son avenir. Il est entrain d’étudier les différentes offres qu’il a reçues lors de cette période des transferts.

Selon plusieurs médias européens, entre autre les portugais TVI et CNN Portuguesa et l’Espagnole AS, Cristiano Ronaldo est convoité par un club saoudien. Ce dernier, aurait fait un pont d’or à la star mondiale pour la convaincre de venir.

En effet, le club saoudien, dont le nom n’a pas filtré, aurait proposé au quintuple ballon d’or une somme faramineuse qui avoisine les 250 millions de dollars pour s’offrir ses services. Mais, visiblement, le portugais serait plutôt emballé à l’idée de poursuivre sa carrière en Europe.

Il faut dire que plusieurs stars mondiales ont choisi les pays du Golfe pour leur préretraite. On cite notamment les deux Espagnols Raul Gonzalez et Xavi Hernandez ou encore l’Italien Fabio Cannavaro.

A Saudi Arabian club have made an offer for Cristiano Ronaldo. #mufc would receive €30 million, €125 million a year, for two years, with €20 million going to intermediaries. [TVI and CNN Portugal]

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) July 13, 2022