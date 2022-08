Mercato 2022 : un cador italien s’ajoute aux courtisans pour Bennacer

Ismael Bennacer est convoité par plusieurs cadors européens. Après le Liverpool FC, un autre club italien veut s’offrir le milieu de terrain international algérien.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, Ismael Bennacer n’a pas encore prolongé son contrat avec l’AC Milan. Et pour cause, il n’a pas trouvé un accord avec les responsables milanais, en ce qui concerne notamment l’aspect financier. Après avoir fait ses preuves, le jeune milieu de terrain de 24 ans réclame une revalorisation salariale pour rempiler.

Ayant eu vent d’un désaccord entre Bennacer et les responsables de son club pour le prolongement de son contrat, plusieurs clubs européens veulent sauter sur l’occasion pour engager l’international algérien. On cite, entre autre, le Liverpool FC. Ce dernier, s’est manifesté pour s’offrir le joueur. Selon plusieurs médias anglais et italiens, il compte consacrer une somme de 40 millions d’Euros pour racheter son contrat de l’AC Milan.

Si l’entraineur des « Reds » Jürgen Klopp voudrait Bennacer, c’est parce qu’il le voit comme le potentiel remplaçant à Alex Oxlade-Chamberlain. Ce dernier sera indisponible pendant plusieurs mois en raison d’une méchante blessure à la cuisse.

La Juventus s’ajoute à la liste des courtisans

Le Liverpool FC n’est pas le seul club européen qui s’intéresse à Ismael Bennacer. La Juventus de Turin s’ajoute également à la liste des courtisans.

Selon plusieurs médias italiens, le club turinois pense déjà à la succession d’Arthur Melo et Adrien Rabiot. Deux milieux de terrain qui sont annoncés partants cet été, respectivement au FC Valence et à Manchester United. A la recherche d’un bon milieu de terrain à vocation défensive, c’est à Ismael Bennacer qu’il a jeté son dévolu.

Mais, visiblement, le « petit lutin » ne serait pas intéressé par une nouvelle expérience dans un autre club de la Serie A. S’il décide de quitter l’AC Milan, ce serait pour un autre grand club qui évolue dans un autre championnat européen.

Il faut dire que Bennacer se concentre sur l’entame du championnat italien. Ce dernier reprendra ses droits samedi le 13 août. L’AC Milan accueillera, à l’occasion, l’Udinese.