Mercato 2022 : un cador européen revient à la charge pour Bennacer

Et si Ismael Bennacer rejoignait le Liverpool FC cet été ? Une éventualité qui n’est pas à écarter. L’international algérien fait partie des plans de Jürgen Klopp pour remplacer Alex Oxlade-Chamberlain, gravement blessé à la cuisse.

Il n’est un secret pour personne. Le niveau d’Ismael Bennacer a connu une marge de progression impressionnante lors des deux dernières années. Époustouflant avec l’AC Milan lors de la saison écoulée, avec lequel il a été sacré champion d’Italie, l’international algérien est convoité par plusieurs cadors européens.

Bien qu’il soit sous contrat avec les Rossoneri pour deux autres saisons, le petit lutin algérien suscite l’admiration de plusieurs grands entraîneurs de différents clubs du Vieux Continent. On cite, entre autres, le Liverpool FC. Ce dernier a déjà montré son intérêt pour le joueur, avant que la piste ne refroidisse. Mais aux dernières nouvelles, les « Reds » pourraient revenir à la charge pour le milieu de terrain algérien.

En effet, et selon « Calciomercato Web », l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, étudie trois pistes pour remplacer Alex Oxlade-Chamberlain, victime d’une grave blessure à l’ischio-jambier qui va l’éloigner longtemps des terrains. En plus de Hakan Calhanoglu et Adrien Rabiot, Ismaël Bennacer en fait partie. Le même média indique que l’Algérien pourrait être une autre option pour le technicien allemand qui insiste au recrutement d’un milieu de terrain à vocation défensive.

Pour le moment, il n’y a rien de concret. Mais une chose est sûre, les responsables de Liverpool devront passer par leurs homologues milanais pour négocier le transfert du joueur.

Bennacer laisse planer le suspense sur son avenir

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, Ismaël Bennacer n’a pas encore prolongé son contrat avec l’AC Milan. Les responsables du club veulent le blinder, mais les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord en ce qui concerne l’aspect financier.

Le milieu de terrain international algérien réclame une revalorisation salariale pour signer un nouveau contrat. Autrement dit, et lors des négociations avec les responsables de son club, il a exigé que son salaire annuel soit revu à la hausse, soit de 1,5 millions d’Euro à 3,5 millions d’euros. C’est donc à cause de ce détail que le joueur tarde à rempiler.

Mais les responsables milanais ne désespèrent pas à convaincre le talentueux milieu de terrain de prolonger son bail. Ils savent très bien qu’il s’agit d’un joueur d’avenir et sont en train de faire de leur mieux afin de le blinder jusqu’en 2026.