Mercato 2022 : récapitulatif des transferts des joueurs algériens

La fenêtre des transferts de l’été 2022 a été très animé pour les joueurs de l’équipe d’Algérie. Prolongations des contrats, signatures de nouveaux bails ou encore résiliations, unilatérales ou à l’amiable, le Mercato des internationaux algériens des différents championnats a été mouvementé.

En Angleterre, l’international algérien, Riyad Mahrez, a été le premier à mettre fin aux débuts autour de son avenir en optant pour l’option de la stabilité. En fin de contrat en juin 2023, le joueur du club de Manchester City a prolongé l’aventure avec le club mancunien jusqu’en 2025.

We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY

— Manchester City (@ManCity) July 15, 2022