Mercato 2022 : quel avenir pour M’bolhi ?

Libre de tout engagement, Raïs Ouahab M’bolhi n’a pas encore tranché sur son avenir. Ce dernier est tributaire du résultat du match de ce soir qui opposera Al-Ittifak à Al-Fayha. Dans le cas où son équipe rétrograde, le gardien de but international va la quitter pour une autre qui évolue en D1 saoudienne.

Le contrat de Rais Ouahab M’bolhi avec Al-Ittifak arrive à son terme. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’a rien décidé concernant son avenir. Même les responsables de son club ne se sont pas penchés sur le dossier avant le match de ce soir face à Al-Fayha. Un match qui s’annonce décisif pour Al-Ittifak qui est condamné de gagner pour se maintenir parmi l’élite.

Selon les médias saoudiens, les responsables d’El-Ittifak veulent garder le portier international algérien. Si le club sera maintenu en D1 saoudienne, ils comptent l’inviter pour négocier un nouveau contrat. De son côté, le joueur n’est pas contre l’idée de rester dans la mesure où il se sent à l’aise au sein de la formation saoudienne.

Rais quittera Al-Ittifak en cas de rétrogradation en D2

La formation d’Al-Ittifak est plus que jamais menacée par le spectre de la relégation. Son destin est entre ses mains. Elle devra impérativement gagné ce soir face à Al-Fayha pour se maintenir en D1 saoudienne. Ce sera le match le plus décisif de la saison pour Rais Ouahab M’bolhi et son équipe.

Selon toujours les médias saoudiens, le gardien de but des Verts attise les convoitises. En effet, plusieurs clubs du championnat saoudien veulent l’engager cet été. Certes, il veut rester à Al-Ittifak, mais si ce dernier se rétrograde à la D2 saoudienne, cela va sans doute changer la donne. Autrement dit, le portier franco-algérien va le quitter pour rejoindre un autre club de l’élite.

En somme, l’avenir de Rais Ouahab M’bolhi à Al-Ittifak est toujours incertain. Il est tributaire du résultat du match de ce soir face à Al-Fayha.