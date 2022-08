Mercato 2022: Ounas sur les tablettes d’un club de la Ligue 1 française

A quelques heures de la clôture du mercato estival en Europe, Adam Ounas est plus que jamais proche d’un départ. Il devrait revenir à la Ligue 1 française pour rebondir.

Et pourtant annoncé partant depuis la fin de la saison écoulée, Adam Ounas est toujours au SSC Naples. Il s’entraine le plus normalement du monde avec ses coéquipiers et prend part aux matchs officiels en championnat italien.

Certes, il a été convoité par plusieurs clubs de différents championnats européens. On cite, entre autres, l’Olympique de Marseille, Sampdoria, Lecee ou encore Torino et Sassuelo. Mais la direction du club napolitain a refusé de lui accorder un bon de sortie pour la simple raison que les offres n’étaient pas au niveau des attentes.

Ounas, destination LOSC Lille ?

Dans le flou depuis plusieurs mois, Adam Ounas voit enfin le bout du tunnel. Il semble que sa future destination se précise.

En effet, et à quelques heure de la clôture du marcher des transferts en Europe, le jeune talentueux attaquant algérien devrait revenir en France pour rebondir. C’est le LOSC Lille qui s’est manifesté pour s’offrir ses services.

Selon plusieurs médias italiens, les Nordiques proposeraient une somme de 7 millions d’Euros aux Napolitains pour racheter le contrat du joueur. Si tout se déroule comme prévu, Ounas devrait officialiser sa venue dans les heures à venir, en signant un contrat de cinq ans.

Ainsi, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux semble avoir enfin trouver un nouveau point de chute pour relancer sa carrière. En attendant que son arrivée au LOSC Lille s’officialise, il rejoindrait son compatriote Akim Zedadka. Ce dernier, a célébré sa première convocation chez les Verts lors du dernier stage en mois de juin.

Il est à rappeler qu’Adam Ounas a déjà évolué dans un club de la Ligue 1 française, en l’occurrence l’OGC Nice, lors de la saison 2019/2020, sous forme de prêt. Après des débuts remarquables, il avait contracté une méchante blessure au genou qui l’avait freiné dans son élan.