Mercato 2022 : Ounas signe son retour en Ligue 1 française

Les dernières heures de la fenêtre des transferts de l’été 2022 ont été décisives pour l’avenir de l’international algérien, Adem Ounas. En effet, l’ultime journée du Mercato 2022 a été annonciatrice d’une bonne nouvelle pour l’ailier de l’équipe d’Algérie.

Ainsi, après un passage difficile lors des dernières années du côté du club italien de Naples, Adem Ounas rejoint officiellement un nouveau club. Issu du centre de formation du club des Girondins de Bordeaux, Ounas retrouvera le championnat de France pour l’exercice de 2022/2023 par le biais du LOSC Lille.

Le club de la ville du nord de l’hexagone a annoncé, jeudi soir, l’arrivée de l’international algérien, Adem Ounas, en provenance du SSC Naples. Le contrat d’Adem Ounas avec le club lillois durera jusqu’en 2024 comme l’ont annoncé les dirigeants du champion de la Ligue 1 Uber Eats en 2021.

Ce transfert, effectué lors de la dernière journée du Mercato estival de 2022, permettrait à Ounas de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent et de mettre un terme aux rumeurs quant à son avenir, lui qui était dans une situation contractuelle loin d’être rassurante.

Annoncé sur le départ pour rejoindre un club italien de la Serie A, Ounas rejoint finalement le club de Lille contre toute attente.

Se libérant de ce qui semblait être un feuilleton sans fin, Ounas a exprimé sa joie de rejoindre le club du LOSC.

Arrivé pour parapher son nouveau contrat avec le club de Lille, Ounas a déclaré, « Tout le monde en Europe sait que Lille est un des plus gros clubs en France, où l’on pratique un football qui me plaît, où l’on joue beaucoup au ballon. Ça m’a tout de suite séduit ! » lit-on dans une publication sur les réseaux sociaux du club du nord de la France.

