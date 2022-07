Mercato 2022 : destination la Turquie pour Hamache ?

La cote de Yanis Hamache a augmenté depuis sa première convocation en sélection nationale. Il attise les convoitises puisque plusieurs clubs européens veulent l’engager. Le jeune défenseur latéral a un nouveau courtisan, il s’agit du club turc Galatasaray.

Yanis Hamache a décidé de quitter le championnat portugais et son club Boavista. Il voudrait rejoindre un autre club ayant des ambitions sportives plus hautes. Certes, il a reçu plusieurs offres de différents clubs européens. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’a pas encore tranché sur sa future destination.

Selon les médias turcs, le jeune défenseur latéral négocie avec Glatasaray. Les deux parties ont trouvé un accord de principe. Ça reste très envisageable pour que l’international algérien officialise sa venue dans les jours à venir. Il devrait donc rejoindre son compatriote Sofiane Feghouli au club phare d’Istanbul. Ce dernier, et pourtant annoncé partant au terme de la saison écoulée, semble plus que jamais proche de renouveler son contrat avec l’Aslanar.

Hamache a de la cote

Auteur d’une saison remarquable avec Boaviste à la «Liga Portugal Bwin», Yanis Hamache a vu ses efforts récompensés. Le mois de juin dernier, il a célébré sa première convocation en sélection nationale algérienne. Le jeune latéral gauche de 23 ans a eu la chance d’effectuer son baptême de feu avec les Verts à l’occasion du match amical face à l’Iran.

Le moins que l’on puisse dire, est que son nouveau statut d’international a augmenté sa cote. Et pour preuve, il a reçu plusieurs offres de différents clubs européens. En plus de Galatasaray, il est également convoité en Belgique et en Italie.

Le plus important, est que le joueur va rejoindre un club ayant des ambitions sportives plus hautes. Cela va sans doute lui permettre de donner un autre élan pour sa carrière. Talentueux et jeune, les observateur lui prédisent un avenir prometteur.