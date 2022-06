Mercato 2022 : Boulaya en quête d’un nouveau club pour rebondir

Le FC Metz confirme le départ de Farid Boulaya. En fin de contrat, l’international algérien est libre comme le vent. Reste à savoir quel club va rejoindre cet été pour rebondir.

Farid Boulaya décide officiellement de quitter le FC Metz. Il ne va pas prolonger son contrat qui est arrivé à son terme. Si une telle décision a été prise par le joueur, c’est tout simplement à la suite de la rétrogradation de son équipe à la Ligue 2 française.

«Arrivé en janvier 2018, Farid Boulaya quitte le FC Metz. Le club grenat souhaite au milieu offensif le meilleur pour la suite de la carrière ». A annoncé le FC Metz sur son compte Twiter.

Il est à noter que le joueur a disputé 132 matchs avec la formation française. Il a pu inscrire 18 buts en quatre ans et demi.

Où va rebondir Boulaya ?

Maitre de son destin, Farid Boulaya va étudier les offres qu’il a reçues de différents clubs. Il attise les convoitises, certes, mais il n’a pas encore tranché sur sa future destination.

En effet, le milieu de terrain international algérien a des touches avec des clubs espagnols. On cite, entre autre, Getafe et Rayo Vallecano. Il est également convoité par les deux géants égyptiens, le Zamalek et Al-Ahly du Caire. Mais il veut poursuivre sa carrière en Europe. A 29 ans, il ne désespère pas de décrocher un nouveau contrat avec un club du Vieux Continent. La piste espagnole pourrait donc être la plus sérieuse.

Il faut dire que le joueur veut opter pour un club qui lui permettra de relancer ainsi sa carrière. Il veut aussi trancher sur sa future destination dans les plus brefs délais car il a pour ambition de retrouver vite sa place en sélection nationale. Reste à savoir maintenant dans quel championnat il va rebondir à partir de la prochaine saison.