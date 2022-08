Mercato 2022 : 3 internationaux algériens risquent le chômage

Si certains internationaux algériens ont trouvé un nouveau point de chute, ce n’est pas le cas pour d’autres, à l’image de Raïs Wahab M’bolhi, Sofiane Feghouli, Billel Omrani ou encore Hocine Benayada. A quelques heures de la fin du mercato estival, les joueurs en question risquent le chômage pendant les six prochains mois.

Et pourtant, le sélectionneur national Djamel Belmadi a demandé, lors du dernier stage du mois de juin, aux joueurs qui sont sans clubs et ceux qui désirent changer d’air de trancher vite sur leur prochaine destination. Nombreux sont ceux qui ont trouvé un nouveau point de chute pour rebondir. On cite notamment Ahmed Touba (Basaksehir), Akim Zedadka (LOSC Lille), Djamel Benlamri (Al-Khaleej). Sans oublier Riyad Mahrez qui a renouvelé son contrat avec Manchester City.

En revanche, il y a d’autres qui n’ont pas trouvé un club pensionnaire. Il s’agit de Raïs Wahab M’bolhi, Sofiane Feghouli ou encore Billel Omrani. On peut aussi citer Hocine Benayada. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il est sans club, mais contrairement à ses compatriotes, il est en négociations très avancées avec le Wydad de Casablanca.

M’bolhi et Feghouli victimes de leurs prétentions salariales

Ayant décidé le club saoudien Al-Ittifak au terme de la saison écoulée, Raïs Wahab M’bolhi n’a pas tranché sur sa future destination. Certes, il avait des touches avec plusieurs clubs, mais ils ont finalement renoncé à son recrutement en raison de ses prétentions salariales.

C’est le même cas d’ailleurs pour Sofiane Feghouli. Il était pourtant proche de Besiktas, mais les négociations n’ont pas abouti. Le joueur a exigé un salaire annuel de 2 millions d’Euros, rappelons-le.

Quant à Billel Omrani, il a lui également décidé de quitter le club roumain CFR Cluj. Mais il n’a donné aucun signe depuis la fin de la saison écoulée. Malgré une bonne saison, il n’a pas reçu d’offres concrètes.

Ainsi, et à quelques heures de la clôture du marcher des transferts (Le 1er septembre à 23h), ils risquent de rester en chômage pour les six prochains mois. Surtout quand on sait qu’aucun club ne s’est manifesté pour s’offrir leurs services. Dans ce cas, ils ne seront pas retenus en sélection en vue des prochaines échéances. Reste à savoir s’il y aura du nouveau sur leur avenir dans les derniers instants du mercato estival.

Benayada proche du WAC

Enfin, et contrairement aux trois joueurs cités en haut, Hocine Benayada est sur le point de trouver un nouveau point de chute. Ayant décidé de quitter le Club Africain, il devrait opter pour un autre prestigieux club maghrébin, en l’occurrence le Wydad de Casablanca.

Selon le média marocain spécialisé « El Botola », le latéral droit de la sélection national est attendu dans les prochaines heures à Casablanca. Si tout se déroule comme prévu, il devrait officialiser son arrivée. Une nouvelle expérience qui donnerait un autre élan à sa carrière dans la mesure où le WAC est réputé pour atteindre des tours avancés de la Ligue des Champions Africains chaque saison.