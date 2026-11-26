Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad, a pris part, ce jeudi, à une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales de plusieurs députés.

Les échanges ont porté sur le développement local, le renforcement des capacités des collectivités territoriales, l’amélioration de la couverture opérationnelle de la Protection civile ainsi que la réorganisation territoriale du pays.

Les travaux se sont déroulés sous la présidence de la présidente de l’APN, Khalida Boufedeche, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali.

Soutien aux communes et modernisation de la Protection civile

Répondant à la question du député Fatmi Fettah (élu de Chlef sous la bannière du RND) sur le renforcement du rôle des communes dans le développement local, le ministre de l’Intérieur a passé en revue les réformes fiscales engagées par l’État pour consolider les ressources financières des collectivités locales, ainsi que les dispositifs d’appui et de financement publics.

Il a également insisté sur la valorisation du patrimoine communal et la dynamisation de la coopération intercommunale afin d’élargir le champ des initiatives de développement.

S’agissant de l’interpellation du député Bouazza Bouazza (élu d’El Bayadh pour le mouvement El Bina) relative au projet de réalisation et d’équipement d’une unité de la Protection civile dans la commune de Tousmouline, le ministre a souligné la nécessité de poursuivre le renforcement du corps en ressources humaines, matérielles et techniques, d’améliorer la situation socioprofessionnelle de ses agents et de moderniser les moyens d’intervention, selon des critères tenant compte de la carte des risques et des évolutions démographiques.

Découpage territorial et critères de promotion

Concernant la requête du député Imad Eddine Belhouchet (élu de Khenchela pour le parti Sawt Echaab) au sujet de la promotion de la commune de Kaïs en wilaya déléguée, le ministre d’État a rappelé la démarche progressive adoptée par l’État dans la révision du découpage territorial, notamment à travers la promotion de circonscriptions administratives au rang de wilayas de plein exercice.

Il a précisé que ce processus repose sur des critères objectifs : caractéristiques démographiques, géographiques, économiques et sociales, disponibilité des infrastructures administratives, ressources humaines et moyens financiers et matériels requis.

Il a par ailleurs affirmé que l’examen des demandes d’accession au statut de wilaya déléguée s’inscrit dans la vision globale de l’État en matière d’aménagement et de réorganisation du territoire national, sur la base d’évaluations objectives respectant les spécificités et les besoins de chaque région.

En conclusion de ses interventions, le ministre d’État a indiqué que ces orientations participent des efforts visant à consolider la décentralisation, à moderniser l’administration locale, à élever la qualité du service public et à rapprocher les structures administratives du citoyen, tout en renforçant les mécanismes de prévention et d’intervention pour la protection des personnes et des biens, au service d’une équité de développement sur l’ensemble du territoire.