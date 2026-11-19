Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad, a annoncé, jeudi devant le Conseil de la nation, l’élaboration d’un projet de décret visant à créer le grade « d’administrateur territorial analyste ».

Cette mesure phare s’inscrit dans une dynamique globale de modernisation de la gestion communale, marquée également par la clarification des règles d’attribution des logements publics et d’encadrement du commerce ambulant.

S’exprimant lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali, Merad a réaffirmé que l’amélioration de la situation socioprofessionnelle des agents communaux constitue le socle de la réforme de l’administration locale.

« La valorisation des compétences et l’élargissement des perspectives professionnelles sont essentiels pour améliorer la qualité des services publics », a-t-il souligné, inscrivant cette démarche dans la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui érige la commune en « vitrine de l’État ».

Valorisation des parcours et des diplômes universitaires

Pour répondre aux attentes des fonctionnaires en matière d’évolution de carrière, le ministère a entamé la révision du décret exécutif n° 11-334 portant statut particulier des fonctionnaires des collectivités territoriales.

La principale nouveauté réside dans la création du grade d’administrateur territorial analyste.

Ce dispositif offrira de nouveaux débouchés aux agents de la filière de l’administration générale exerçant au niveau des communes, selon trois voies d’accès :

La promotion sur titre pour les fonctionnaires ayant obtenu un diplôme de master (ou équivalent) après leur recrutement ;

L’examen professionnel ;

La promotion au choix, selon les critères qui seront définis par le texte amendé.

Logement public : des délais stricts pour le traitement des recours

Interrogé sur les mécanismes de contestation des listes de bénéficiaires de logements publics, le ministre de l’Intérieur a tenu à rassurer quant à la transparence et la célérité des procédures.

La commission de recours de wilaya dispose d’un délai maximum de 30 jours pour statuer définitivement sur chaque dossier, après avoir mené les enquêtes administratives et de terrain requises.

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En cas d’annulation d’une attribution, le remplacement s’effectue automatiquement à partir de la liste supplémentaire, dans le strict respect de l’ordre de priorité.

Une fois la liste définitive arrêtée par la commission de daïra et validée par le wali, le président de l’Assemblée populaire communale (APC) est tenu de procéder à son affichage public dans un délai n’excédant pas 48 heures.

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Commerce ambulant : concilier emploi des jeunes et ordre urbain

Abordant enfin la question des autorisations d’exploitation d’activités commerciales ambulantes à emplacement fixe — notamment celles initiées par les jeunes dans le cadre du dispositif du microcrédit —, Brahim Merad a insisté sur la nécessité d’une évaluation préalable rigoureuse.

Si l’État encourage l’initiative économique des jeunes, l’octroi de ces espaces reste subordonné au respect de plusieurs impératifs : la fluidité de la circulation, la sécurité des piétons, le libre accès aux immeubles et équipements publics, ainsi que la préservation de l’environnement urbain et des intérêts des commerçants sédentaires riverains.

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