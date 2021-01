Coronavirus : Dr Merabet s’exprime sur le processus de vaccination

Président du Syndicat National des Praticiens de la Santé Publique (SNPSP), Lyas Mrabet, s’est prononcé aujourd’hui le 17 janvier, sur le début de la campagne de vaccin contre Covid-19 en Algérie.

Intervenant comme invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio nationale, Lyes Mrabet, a confirmé que la vaccination contre la Covid-19 commencera dès la réception des premières doses de vaccin prévue dans les tout prochains jours.

S’agissant sur l’opération de vaccination et les meilleurs moyens pour bien mener la campagne, Lyes Mrabet estime que « la réussite de cette compagne dépendra d’une bonne organisation logistique, et ce, en associant tous les partenaires et les professionnels de la santé ».

Dans ce sillage, Lyes Rahal s’est montré contre » la décision des autorités de mobiliser les structures de santés, notamment, les polycliniques par rapport à la disponibilité de certaines commodités et de certains moyens », car selon lui, il s’agit d’un « simple acte vaccinal ».

Le même responsable, propose d’utiliser les salles de sport et les grands espaces publics, justifiant ses propos par « l’envergure de l’opération et le nombre très élevé des personnes cibles concernées par la vaccination dans un premier temps ».

Pour conclure, Lyes Mrabet met en avant l’importante de la sensibilisation dans ce genre d’opérations, mettant l’accent sur la nécessite d’informer, diffuser l’information correcte et de fournir de plus amples informations sur le vaccin et suivre l’opération au quotidien, affirmant que cela permettra d’informer la population à distance et d’éviter ainsi, les déplacements inutiles des gens.