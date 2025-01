Méningite en forte hausse en France : l’essentiel à savoir sur cette infection mortelle

Hautement dangereuse et contagieuse chez les enfants et les adolescents, la méningite fait des ravages actuellement en France. Causes, symptômes, traitement… Voici l’essentiel à savoir sur cette infection qui peut aussi être causée par un virus, un champignon ou un parasite.

Après la confirmation du diagnostic chez un ambulancier décédé en France vendredi dernier, l’Agence régionale de santé de Martinique a annoncé avoir mis en place des mesures préventives pour empêcher la propagation de la méningite.

Qu’est-ce que la Méningite, cette infection mortelle qui explose en France ?

En France, l’augmentation sensible des cas de méningite bactérienne résulte de plusieurs facteurs dont un effet boomerang post-Covid, la circulation accrue de souches virulentes et une couverture vaccinale jusqu’ici encore insuffisante.

Mais, de quoi parle-t-on exactement ? La méningite est une infection qui s’attaque aux méninges, notamment les trois enveloppes qui protègent le système nerveux central, à savoir : le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Bien que les méninges virales soient sans gravité, celles d’origine bactérienne représentent une menace sérieuse, particulièrement chez les enfants et les adolescents. Celles-ci peuvent évoluer rapidement et entraîner des complications graves.

Par ailleurs, le diagnostic de méninge repose sur une ponction lombaire, complété par une analyse poussée du liquide céphalorachidien. L’aspect de ce dernier (clair ou trouble) oriente vers une origine virale ou bactérienne. De plus, des analyses complémentaires sont généralement administrées par le médecin pour confirmer le diagnostic et adapter le traitement.

#Méningites

Infections invasives à méningocoque en France en 2023

+72 % par rapport à 2022

➡️les données #IIM 2022 & 2023 ont contribué aux travaux de la @HAS_sante sur la révision de la stratégie vaccinale contre les #méningocoques

🔎Résultats ⤵https://t.co/pPFvfoq161 pic.twitter.com/0l9JwFjkqR — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) April 9, 2024

La méningite peut avoir plusieurs origines, mais les plus courantes sont virales et bactériennes. Plus rares, les méningites peuvent aussi être causées par des champignons ou des parasites, notamment chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Quels sont les symptômes de cette infection mortelle ?

Très contagieuses, les méningites se manifestent par des symptômes tels que des maux de tête intenses, une sensibilité accrue à la lumière, des vomissements, de la fièvre et une raideur de la nuque. D’autres signes sont souvent observés chez les patients, à savoir : un teint pâle, des courbatures importantes, une grande fatigue, somnolence, troubles de conscience ou de convulsion…

Par ailleurs, certaines formes de méningites peuvent évoluer vers une infection généralisée grave, qui se manifestent par l’apparition de taches pourpres qui ne disparaissent pas à la pression. Dans un tel cas, il est primordial de contacter les services d’urgence.

Chez les bébés, une méningite se manifeste par des signes moins spécifiques, tels que : des pleurs inconsolables, une irritabilité, une somnolence excessive, un refus de s’alimenter ou un teint pâle.

💉 La vaccination obligatoire des nourrissons contre les méningocoques, à l'origine de la méningite, va être élargie à partir du 1er janvier 2025. De quoi faire baisser le nombre d'infections qui a bondi de 72% entre 2022 et 2023 #ApollineMatin pic.twitter.com/Tx1J4qzKHu — RMC (@RMCInfo) December 30, 2024

En résumé, la méningite virale est en général bénigne, tandis que la méningite bactérienne nécessite une prise en charge médicale urgente, et ce, pour éviter des complications graves et, dans certains cas, le décès.

