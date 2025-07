Ménez, globe-trotteur algérien, cartonne dans le Top 20 des influenceurs voyage en 2025

La plateforme Favikon, spécialisée dans l’influence numérique, vient de publier son tout nouveau classement des influenceurs voyage qui marquent l’année 2025. Bonne nouvelle : le globe-trotteur algérien Brahim Baadj alias Ménez se distingue en figurant parmi les meilleurs de ces blogueurs qui parcourent le monde entier.

Favikon a passé au crible les géants comme Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. La plateforme de marketing d’influence vient de publier son classement des 20 meilleurs créateurs de contenu de voyage, un palmarès fraîchement établi, notamment en date du 7 juillet 2025.

Pour rétablir ce classement, tous réseaux sociaux confondus, la plateforme se base sur le score d’autorité de chaque influenceur. Concrètement, un créateur gagne des points en fonction de plusieurs critères, dont : nombre d’abonnés, niveau d’engagement de son audience, taux de croissance de son compte…,

🟢 À LIRE AUSSI : Écotourisme en Algérie : voyager durablement et préserver la nature cet été

Top 20 des influenceurs voyage qui font sensation en 2025

Comme l’explique Favikon, plus un créateur est performant et influent sur un réseau social, plus il accumule des points, ce qui impacte positivement son score d’autorité global et donc sa position dans ce classement. En effet, ce palmarès met en lumière ceux qui partagent des conseils et des récits authentiques pour inspirer les voyages.

Parmi les profils cités, on retrouve des influenceurs aux parcours variés, allant des aventuriers explorant des lieux extrêmes comme Eric Tro ou Kurt Caz, aux voyageurs axés sur la culture et les expériences familiales (Luz Carreiro et Ritu Hossain).

On y retrouve également en road trip moto, à l’exemple de Pablo Imhoff, et des promoteurs de voyage durable comme Tanya Khanijow. Par ailleurs, des figures comme Ménez se distinguent en partageant leurs aventures européennes, tandis que des documentaristes comme Joe Hattab, qui domine ce classement, captivent par leurs récits profonds.

🟢 À LIRE AUSSI : Road trip en Algérie : guide complet pour une aventure mémorable sur les routes algériennes

Qui est Brahim Baadj alias Ménez ?

Classé 11ᵉ dans ce palmarès, avec un score d’autorité de 9 176 points, Ménez, de son vrai nom Brahim Baadj, est un créateur de contenu de voyage algérien très suivi. Il partage ses aventures à travers l’Europe et en Afrique, offrant à son public bien plus que de simples récits de voyage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝗠𝗲́𝗻𝗲𝘇 | 𝗕𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺 𝗕𝗔𝗔𝗗𝗝 (@menez.19)

Ses publications mettent en lumière ses expériences personnelles, ses découvertes personnelles et ses réflexions intimes. Véritable conteur, Ménez, en partageant des conseils pratiques, ses voyages dans des destinations variées et des anecdotes.

Passionné de découverte de monde et de développement personnel, Brahim Baadj est aussi l’auteur du livre « Atakor », qui s’adresse à un public jeune et aventureux.