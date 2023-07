Ménard refuse de les marier, l’Algérien sous OQTF et sa fiancée lui répondent

Le maire, Robert Ménard, a décidé de refuser d’unir un Algérien sous obligation de quitter le territoire français (OQTF) et une Française. L’Algérien en question a pris la parole sur BFMTV pour donner sa version des faits et défendre son droit à l’amour et à l’égalité.

Arrivé en France à l’âge tendre de 16 ans, le jeune Algérien a poursuivi ses études dans le pays. Malgré certaines erreurs de jeunesse qu’il reconnaît et regrette, il se défend contre les accusations portées à son encontre qui le dépeignent en délinquant. « Je suis rentré avec un visa en 2016, ils me font passer pour un délinquant et je n’accepte pas ça, » a-t-il clamé au cours de son interview.

Un des principaux points de discorde concerne les accusations de Ménard sur un prétendu mariage blanc. L’Algérien réfute ces allégations, déclarant ouvertement son amour pour sa future épouse. « On est très amoureux, ma femme, elle est amoureuse de moi et je suis amoureuse d’elle et ce n’est pas un mariage blanc du tout, » se défend-il, rappelant l’importance de l’affection et des sentiments réels dans leur décision de se marier.

Face à l’obstacle posé par le maire, le jeune homme montre une détermination sans faille. Il se dit prêt à rester jusqu’à ce que son droit de se marier, basé sur l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, soit respecté. « Je suis là jusqu’à ce que la décision soit prise », a-t-il affirmé, montrant une résilience et une détermination face à l’adversité.

La réaction de la future épouse

La future épouse, visiblement émue, a exprimé son amertume face à la situation. « Malheureusement, quand on vient avec des bons sentiments, avec une bonne foi et tout simplement de bonnes intentions et que l’on se rend compte que celui qui est censé représenter la loi ici à Béziers, n’est pas en mesure de respecter ses devoirs ni les droits de ses concitoyens français, c’est malheureux », a-t-elle déclaré, signifiant clairement sa déception face à l’action du maire de Béziers.

Elle a également réfuté les allégations de mariage blanc. Se basant sur les preuves fournies au procureur, elle a affirmé qu’il était inapproprié pour Robert Ménard de juger de la validité de leur amour. « Nous avons assez apporté de preuve d’éléments pour prouver que c’était le contraire, » a-t-elle assuré.

Les futurs époux refusent de lâcher l’affaire

Malgré l’opposition du maire, le couple reste déterminé à exercer son droit de se marier. Ils ont même déposé une plainte contre Robert Ménard, indiquant qu’ils ne reculeront devant rien pour défendre leurs droits et leur amour.

La future mariée a exprimé son mécontentement quant à la manière dont elle a appris le refus de Ménard. « J’ai appris tout ça en allumant la télé comme tout le monde. Ce n’est pas du tout une façon de procéder, d’autant plus que normalement il doit faire un courrier officiel pour procéder à son refus », a-t-elle critiqué.