Menaces et insultes sur TikTok : 2 femmes interpellées à Skikda (vidéo)

La brigade de lutte contre la cybercriminalité de la Sûreté de wilaya de Skikda est parvenue à arrêter deux femmes à cause d’une vidéo publiée sur « TikTok », dans laquelle elles apparaissaient en train de proférer des menaces et de tenir des propos obscènes et contraires à la pudeur.

Selon un communiqué publié par la Police algérienne, l’opération a été menée après que la brigade a repéré des vidéos circulant sur la plateforme « TikTok », montrant deux femmes, dont l’une brandissait une arme blanche, proférant des menaces et des propos vulgaires et indécents. Les séquences contenaient des insultes adressées au public ainsi que des propos offensants envers des corps constitués.

Une enquête a alors été ouverte en coordination avec le parquet compétent près le tribunal de Skikda, et des investigations ont été lancées. Celles-ci ont permis d’identifier les suspectes, de les arrêter et de les présenter devant le parquet territorialement compétent.

Arrestation d’un groupe criminel à Relizane

Dans une autre affaire liée à la cybercriminalité, un groupe criminel composé de quatre personnes a été arrêté à Relizane. L’opération a menée à la saisie d’une voiture de luxe.

L’opération a été déclenchée après que 14 victimes, toutes propriétaires de micro-entreprises, notamment des commerces tels que salons de coiffure pour femmes, boutiques de cosmétiques, ainsi que des artisans et acteurs de métiers traditionnels, ont déposé plainte pour escroquerie. Elles ont déclaré avoir été trompées par le gérant d’une agence commerciale spécialisée dans l’organisation d’expositions culturelles et d’événements publics, qui leur avait soutiré des sommes d’argent importantes et variables après les avoir contactées et leur avoir proposé de faux services.

Enquête et poursuites judiciaires

Ces services fictifs consistaient à faire la promotion et la publicité de leurs produits ou prestations lors de festivals et manifestations nationales organisés, selon lui, par son agence, dans des hôtels de luxe situés dans différentes wilayas du pays, en présence d’artistes et d’influenceurs connus sur la scène nationale. Il leur faisait miroiter la notoriété et des bénéfices supplémentaires pour leurs projets, contre des sommes importantes dépassant 130 millions de centimes par personne, tout en utilisant des pages ouvertes sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) pour promouvoir ses prétendues activités.

Le suspect recherchait ses victimes sur Internet, puis les contactait par téléphone pour leur proposer ces prestations fictives. Sous la supervision du procureur de la République, la brigade a ouvert une enquête et intensifié les investigations, lesquelles ont permis de saisir des contrats originaux rédigés sous seing privé entre le propriétaire de la société fictive et les victimes. Le principal suspect a été arrêté et une voiture de luxe a été saisie, avant l’interpellation de ses complices, employés de l’agence fictive.

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Relizane pour les chefs d’accusation de constitution d’une association de malfaiteurs en vue de préparer des délits, escroquerie au préjudice de plus de trois victimes, faux en écriture privée, fraude fiscale et blanchiment d’argent.