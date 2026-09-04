Menaces de mort, insultes…une jeune commerçante algérienne dénonce les agissements de jeunes du quartier

Une jeune commerçante algérienne a lancé un appel sur les réseaux sociaux après avoir dénoncé une situation qui, selon elle, s’est installée devant son commerce. Insultes, vente présumée de stupéfiants, menaces de mort et menace d’être virée : dans une vidéo publiée en ligne, elle raconte les difficultés auxquelles elle affirme être confrontée et demande aux Algériens de partager massivement son témoignage.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux attire l’attention des internautes et suscite de nombreuses réactions. Face caméra, une jeune commerçante prend la parole pour raconter une situation qu’elle affirme vivre alors qu’elle tente d’exercer son activité professionnelle.

Elle explique travailler dans son propre commerce, mais affirme que des jeunes du quartier se retrouvent régulièrement devant son magasin. Selon son témoignage, leur présence s’accompagnerait notamment d’insultes et de comportements qu’elle présente comme liés à la vente de stupéfiants.

Une situation qui, d’après son récit, aurait progressivement pris une tournure plus préoccupante.

La situation signalée au commissariat : ont-ils été punis ?

Face aux faits qu’elle dénonce, la jeune femme indique avoir décidé de ne pas rester sans réagir. Elle s’est rendue au commissariat afin de signaler la situation et de demander une intervention.

Mais, selon son témoignage, les autorités auraient finalement relâché les personnes concernées.

La jeune commerçante affirme ensuite que ces dernières lui auraient fait subir de nouvelles pressions. Elle évoque notamment des menaces de mort, ainsi que la menace de perdre son emploi.

Des faits particulièrement graves, que la jeune femme a choisi de rendre publics en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux.

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Un témoignage filmé et partagé sur les réseaux sociaux

Dans sa vidéo, la commerçante apparaît en pleurs alors qu’elle tente d’expliquer ce qu’elle affirme subir.

Plutôt que de garder cette situation dans le cadre privé, elle a décidé de prendre la parole publiquement et de solliciter directement les internautes algériens.

Son message est clair : elle souhaite que les internautes partagent largement sa vidéo afin de faire connaître son témoignage au plus grand nombre.

Elle demande ainsi le soutien des Algériens et souhaite que l’opinion publique s’empare de son affaire. La jeune femme cherche notamment, à travers cette publication, à faire connaître les difficultés qu’elle affirme rencontrer dans son propre commerce.

Son témoignage met en avant plusieurs éléments : les regroupements de jeunes devant son magasin, les insultes qu’elle dénonce, les faits qu’elle associe à la vente de stupéfiants, son passage au commissariat, puis les menaces qu’elle affirme avoir reçues.

La menace d’être virée constitue également l’un des éléments évoqués dans son témoignage.

La diffusion de la vidéo permet désormais à cette affaire de dépasser le cadre du quartier et de toucher un public beaucoup plus large sur les réseaux sociaux.

Une affaire qui suscite l’attention des internautes sur les réseaux sociaux

Comme souvent après la publication d’un témoignage de ce type sur les réseaux sociaux, les internautes peuvent rapidement relayer et commenter la vidéo.

La jeune commerçante mise justement sur cette mobilisation pour faire connaître sa situation et attirer l’attention sur ce qu’elle dénonce.

Elle appelle donc les Algériens à ne pas se contenter de regarder la vidéo, mais à la partager afin de diffuser son témoignage au plus grand nombre et d’alerter les autorités compétentes sur la situation.

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Après son appel à l’aide, la jeune commerçante donne de ses nouvelles et remercie les Algériens

Un jour après avoir pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer une situation difficile liée aux menaces devant son commerce, la jeune commerçante revient avec une nouvelle vidéo. Cette fois, le ton est tout autre : elle tient à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenue, ainsi que les autorités et les services de sécurité, et annonce avoir rouvert son commerce.

La jeune commerçante, qui avait récemment pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer les difficultés qu’elle disait rencontrer dans son commerce, a publié une nouvelle vidéo afin de donner des nouvelles de sa situation.

Après avoir reçu de nombreux messages et témoignages de soutien, elle a tenu à prendre une nouvelle fois la parole, cette fois pour remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées à ses côtés.

Dans sa nouvelle publication, elle adresse notamment ses remerciements aux internautes qui ont partagé son témoignage et lui ont apporté leur soutien durant cette période.

Elle remercie les autorités et le commissariat

La jeune femme a également tenu à remercier les autorités ainsi que les services du commissariat pour leur intervention et leur soutien dans cette affaire.

Un message qui marque une nouvelle étape après son précédent témoignage, largement relayé sur les réseaux sociaux.

Alors qu’elle avait sollicité l’aide des Algériens pour faire connaître sa situation et attirer l’attention sur son problème, elle revient désormais pour saluer la mobilisation autour de son affaire.

Autre nouvelle annoncée dans sa vidéo : la jeune commerçante affirme avoir rouvert son commerce. Elle explique également que, depuis la réouverture, personne ne l’a dérangée.

À travers cette nouvelle publication, la jeune femme souhaite surtout exprimer sa reconnaissance.

Elle remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de partager sa vidéo, de lui envoyer des messages ou simplement de lui apporter leur soutien. Elle adresse également ses remerciements aux autorités et au commissariat, tout en donnant des nouvelles rassurantes concernant son activité professionnelle.

Après avoir demandé aux internautes de faire circuler son témoignage afin que son problème soit entendu, elle revient donc cette fois avec un message de remerciement et une nouvelle plus positive : son commerce a rouvert et elle affirme pouvoir y travailler sans être dérangée.

Une conclusion plus rassurante pour cette affaire qui avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.