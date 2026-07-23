Menaces contre le maire d’Alès : la DZ Mafia brise le silence dans une vidéo

Évacué en urgence de son domicile par les forces spéciales lundi soir, le maire d’Alès, Christophe Rivenq, affirme être visé par la DZ Mafia. Un rebondissement est toutefois survenu : le puissant réseau narco-criminel marseillais est sorti de son silence dans une vidéo pour nier fermement toute responsabilité dans ces menaces.

Tout a débuté par un message d’une extrême violence : deux balles de 9 mm glissées dans une enveloppe et des graffitis signés « DZ Mafia nouvelle génération » découverts sur la clôture de sa propriété. Déjà placé sous protection policière dès vendredi, l’élu de 60 ans a finalement été exfiltré lundi soir suite à un signalement faisant craindre une attaque imminente.

Si une source proche du dossier a évoqué la piste d’une voiture piégée, celle-ci n’a pas été confirmée. L’enquête a été officiellement confiée au Parquet national anticriminalité organisée (PNACO).

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Des personnes se réclamant de la DZ Mafia nient toute implication dans l’affaire

Le mode opératoire est identique à celui utilisé deux ans plus tôt pour se dédouaner d’un acte violent. Dans une séquence vidéo diffusée mercredi sur les réseaux sociaux, le groupe criminel conteste fermement toute responsabilité dans l’intimidation du maire d’Alès.

On y voit un homme encagoulé, habillé de noir, lire un communiqué devant une banderole « DZ Mafia », entouré de cinq complices. Qualifiant les menaces contre Christophe Rivenq d' »acte lâche et odieux », le porte-parole assure que son organisation n’est « en aucun cas responsable de cet acte criminel ».

Saisi de l’ensemble des investigations sur ces intimidations, le Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) s’est montré prudent ce jeudi 23 juillet auprès de l’AFP, indiquant n’avoir « aucune confirmation à donner à ce stade » quant à l’authenticité de la séquence. Tout en précisant avoir pris connaissance du document et poursuivre ses recherches, le Pnaco fait face à un faisceau d’indices : une source proche du dossier a en effet confié à BFMTV que la vidéo était jugée « crédible ».

🇫🇷🏛️ FLASH INFO — La « DZ Mafia » dément les accusations du maire d’Alès. Ces individus, qui se présentent comme appartenant à la DZ Mafia, rejettent en bloc les accusations formulées par le maire d’Alès. pic.twitter.com/S6bsDrEPVP — Focus (@FocusMedia_Fr) July 22, 2026

Sous protèction policière

Ciblé par des menaces explicites — dont une enveloppe contenant deux balles de 9 mm et les inscriptions « DZ NG » et « CVN » —, le maire LR d’Alès était sous protection policière depuis le vendredi 17 juillet.

Implantée au cœur du narcotrafic marseillais, la DZ Mafia cherche à étendre ses réseaux vers Alès depuis l’été 2025, une expansion marquée par une recrudescence de violences autour des points de deal locaux. Face à cette pression, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a indiqué qu’un dispositif de sécurité « à très haut niveau » avait été proposé à Christophe Rivenq. Le maire martèle quant à lui sa détermination à ne pas plier face aux intimidations.

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