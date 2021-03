Menacée d’expulsion, une Algérienne soutenue par 120 élus en France

Elle s’appelle Ouardia Bendjemar, et elle a 19 ans. Cette jeune fille Algérienne est menacée d’expulsion du territoire français, alors qu’elle va passer son bac dans quelques mois. Très bonne élève, elle bénéficie d’une large mobilisation en sa faveur, notamment le soutien de 120 élus.

Ouardia Bendjemar réside en France depuis 2 ans et 7 mois. Elle déclare au journal Français Actu.fr que : “la France, c’est mon pays. Après 2 ans et demi, je ne vois pas comment je vais refaire ma vie si je suis expulsée”. Cette jeune femme âgée de 19 ans, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, alors qu’elle devrait passer le bac dans trois mois seulement.

Face à cette situation qualifiée de “difficile et stressante” par la jeune femme, une pétition en ligne a été lancée, mardi le 16 mars, afin d’empêcher son expulsion. Cette pétition a pu collecter plus de 2 050 signatures. Suite à cette réussite, la jeune femme déclare : “Mon rêve, c’est de devenir médecin en France”, un rêve qu’elle pourra atteindre avec ses 14/20 de moyenne en en Terminale générale spécialité physique et SVT, si toutefois son expulsion est annulée.

Soutenue par 120 élus

Le comité de soutien à la jeune fille indique que Ouardia est une élève « exemplaire et fait preuve d’une parfaite intégration ». Alors que d’après la jeune fille, L’argument de refus indiqué lors de sa demande de titre de séjour était le fait qu’elle ne soit pas intégrée.

Outre ses proches, ses amis et ses professeures, la mairie de Grand-Couronne apporte également son soutien à Ouardia. En effet, le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin, va recevoir un courrier en faveur de la jeune fille avec le soutien de plus de 120 élus du territoire, comme cela est indiqué par le journal français.

Les professeurs de la jeune fille se sont également proposés pour devenir ses parrains et marraines avec le soutien de la maire. Cette expulsion est “Vécue localement comme une profonde injustice et perçue comme étant une atteinte aux valeurs traditionnelles d’humanisme de notre pays. Nous souhaitons vivement que cette obligation de quitter le territoire soit abandonnée”, a déclaré Julie Lesage, maire de Grand-Couronne et Djoudé Merabet, maire d’Elbeuf dans un communiqué.