Menacé d’expulsion, un ressortissant algérien tente de se suicider en France

De plus en plus de ressortissants algériens quittent le pays pour voie clandestine. Notamment, pour rejoindre les pays de l’Europe comme l’Espagne, ou encore la France. Cependant, face à la difficulté de la vie clandestine, certaines de ces personnes tentent le tout pour le tout.

C’est le cas de ce ressortissant algérien, qui a préféré se suicider que de retourner dans son pays natal, l’Algérie. Il a été sauvé de justesse.

Un sans-papiers algérien tente de se suicider en France

Un drame a été évité et la vie de ce ressortissant algérien a été sauvée de justesse. Les faits remontent au lundi 19 juin dernier, au niveau du centre de rétention de Perpignan. En effet, vers 6 heures du matin, un ressortissant algérien a monté au toit du centre, assisté de complice, menaçant de se suicider. Pour réussir son plan, le jeune homme a confectionné une corde en utilisant des draps pour se hisser sur le toit.

Si cet Algérien a commis une telle tentative, c’est à cause de son expulsion vers l’Algérie qui devait avoir lieu le même jour à 9h à l’aéroport de Toulouse. Par ailleurs, suite à l’intervention des forces de l’ordre, la vie de ce sans-papiers a été sauvée.

Pour ce faire et grâce à leur sang-froid, les éléments des pompiers ont dû créer une diversion pour récupérer le ressortissant algérien et couper la corde. Selon Mickaël Cotrez, fonctionnaire de police et délégué syndical SGP Police 66, une telle situation est fréquente dans ce centre de rétention administrative, qui accueille actuellement 32 personnes en situation irrégulière, âgées entre 20 et 30 ans.

Ce fait illustre à quel point, peut aller ce genre de personnes, juste pour éviter de retourner en Algérie. Si les méthodes sont différentes d’un cas à un autre, le résultat reste le même : des tentatives vouées à l’échec.

