« Menace démographique » : la Grande Mosquée de Paris dénonce des propos islamophobes sur France Info

La Grande Mosquée de Paris a saisi l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel en France, suite à la diffusion sur France Info d’un passage jugé « honteux » et « d’une extrême gravité« . Durant l’émission, la journaliste Virginie Lecasble a décrit les musulmans de France comme une « menace démographique » et les a accusés d’être « par nature antisémites« .

Dans un communiqué, signé par son recteur Chams-Eddine Hafiz, la Grande Mosquée de Paris a exprimé sa « plus vive indignation » face à des propos jugés « essentialisants et stigmatisants« . Elle a qualifié ces déclarations de « logorrhée raciste » qui s’inscrit dans un imaginaire complotiste de type « grand remplacement« .

Bien qu’une tentative de correction ait été faite à l’antenne, le recteur estime que la diffusion de tels discours sur un service public ne peut rester sans conséquences : « La Grande Mosquée de Paris exprime sa plus vive indignation après la séquence diffusée sur France Info, au cours de laquelle une journaliste a tenu des propos essentialisants et stigmatisants à l’égard des musulmans de France, les présentant comme une « menace démographique » et les soupçonnant par nature d’antisémitisme« , lit-on dans le communiqué de l’institution.

La Grande Mosquée dénonce des propos essentialisants et stigmatisants

Lors d’une émission diffusée sur France Info, Virginie Lecasble a tenu des propos inacceptables. Elle a notamment exprimé son « inquiétude » face au nombre de naissances au sein de la population immigrée et au fait qu’il y ait beaucoup plus de musulmans que de juifs en France.

L’institution rappelle son refus constant d’importer le conflit israélo-palestinien en France et souligne l’importance du vivre ensemble.

La Grande Mosquée de Paris met en garde contre la banalisation des discours islamophobes, citant une enquête IFOP qu’elle a commandée. Selon cette étude, un musulman sur deux en France, y compris ceux qui ne sont pas pratiquants, a déjà été victime de discrimination.

La Grande Mosquée de Paris saisit l’Arcom pour la deuxième fois en une semaine

Pour la seconde fois en quelques jours, la Grande Mosquée de Paris saisit le régulateur de l’audiovisuel. Le 16 septembre, Chems-Eddine Hafiz avait déjà protesté contre les propos tenus par le journaliste Jean-Marc Sylvestre sur BFMTV. Ce dernier avait évoqué « la langue musulmane« .

En effet, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a qualifié ces propos de « musulmanophobie en direct« , estimant que le fait d’assimiler la langue arabe à une langue « musulmane, voire islamiste« est inacceptable.

Dans son communiqué, la Grande Mosquée de Paris conclut en rappelant que la République se fonde sur « la fraternité entre tous ses citoyens, non sur la propagation de fantasmes« .

