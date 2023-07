Menacé de mort pour avoir signalé la cagnotte du policier qui a tué Nahel, un député porte plainte

Le député français Arthur Delaporte porte plainte après avoir reçu des menaces de mort suite à son signalement de la cagnotte en faveur du policier mis en examen dans l’affaire Nahel abattu par ce policier.

En effet, le député du Calvados, Arthur Delaporte, a été confronté à des messages contenant des menaces de mort après avoir signalé une cagnotte en soutien au policier impliqué dans la mort tragique de Nahel. Dans cet article, nous examinons les actions prises par le député PS pour faire face à ces menaces, ainsi que la nature de la cagnotte et les raisons de sa controverse.

Le député socialiste du Calvados, Arthur Delaporte, a décidé de prendre des mesures légales contre les personnes qui l’ont menacé de mort après son signalement concernant une cagnotte en faveur de la famille du policier mis en examen dans l’affaire Nahel. Confirmant une information relayée par Ouest-France, Arthur Delaporte a annoncé dimanche son intention de déposer une plainte. La plainte, rédigée et prête à être envoyée, sera déposée dès lundi, a-t-il déclaré à l’AFP.

Depuis mon signalement d'une cagnotte initiée par l'extrême droite la plus nauséabonde soutenue par le #RN, voici un florilège du cyberharcèlement et des menaces à mon encontre, auxquels s'ajoutent des propos racistes et haineux, interdits et punis par la loi.

— Arthur Delaporte (@ArthurDelaporte) July 6, 2023