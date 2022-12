Menacé de disparaitre, le Zerdi fait sa réapparition en Algérie

Le Zerdi a fait sa réapparition en Algérie ! Cet animal frôlant dangereusement l’extinction a été vu au niveau des forêts de Texenna, dans la wilaya de Jijel. À vrai dire cette bonne nouvelle a relancé les débats au sujet de l’extinction des animaux. En effet, le constat est alarmant, plusieurs espèces animales sont en recul un peu partout sur la planète !

Affectés par plusieurs facteurs, de multiples types d’animaux ont disparu, tandis que d’autres sont en voie de disparition. Chose qui influencera, certainement, l’équilibre de la nature et la vie sur Terre. En fait, les pratiques humaines sont le premier facteur qui menace l’existence des ressources animales. Destruction des habitats, incendies, braconnages… l’être humain continue, cependant, à adopter ces pratiques susceptibles de nuire à l’équilibre environnemental.

La réapparition du Zerdi en Algérie a fait un grand buzz sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, plusieurs médias ont évoqué cette nouvelle. Étant donné qu’il s’agit d’un animal rare. À titre informatif, le Zerdi, appelé également la genette, se répartit en de nombreuses sous-espèces. Celles-ci vivent notamment au sud-ouest de la péninsule arabique, au nord de l’Afrique et dans toutes les zones de savanes.

On notera également que le Zerdi est un carnivore appartenant à la sous-famille des viverridés. D’ailleurs, il est parfois confondu avec les chats, vu sa taille et sa morphologie. La genette est un animal nocturne et solitaire qui se caractérise par ses grandes oreilles et un museau très pointu. Ainsi qu’un pelage à fond clair tacheté de noir, avec une longue queue aux cercles foncés.

Le zerdi est la cible des chasseurs et des aviculteurs

En vue de protéger le Zerdi de la disparition, il est indispensable de redoubler les efforts en sensibilisant les individus par rapport à la gravité de la chasse de ce type d’animal. En effet, la genette est la cible des chasseurs et des aviculteurs. Pour rappel, la genette se nourrit d’insectes, de rongeurs, d’amphibiens, de reptiles et d’œufs. De ce fait, les aviculteurs chassent le Zerdi la nuit pour l’empêcher de se nourrir d’œufs ou de poussins.