Mémoire : Jean-Michel Aphatie souhaite des excuses de la France

Le dernier rapport de l’historien Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre de libération nationale interpelle en premier l’ensemble de la classe politique française, le journaliste politique français Jean-Michel Aphatie a commenté le rapport et souhaite des excuses de la France.

Intervenant sur une chaîne TV française lors d’un débat sur la colonisation française, Jean-Michel Aphatie déclare que, la France « doit des excuses à l’Algérie » dont la colonisation (1830-1962) « ne ressemble à aucune autre » colonisation de par sa violence.

Qualifiant la colonisation Française « d’acte politique impensé », Jean-Michel Aphatie a ajouté, « Nous ne savons pas pourquoi la France a conquis Alger (le 5 juillet) 1830. C’est un acte politique impensé ».

L’Algérie était un département Français, cette histoire est singulière, et il faut la regarder sous trois angles, la conquête, l’exploitation, et la guerre,

La Colonisation Algérienne ne rassemble à aucune autre colonisation

En effet, le journaliste politique français Jean-Michel Aphatie qu’à l’époque Charles-Philippe de France, connu sous le nom de Charles X, « était basculé par les Libéraux en France, lequel mène une opération militaire pour sa gloire personnelle ».

Vingt-cinq jours plus tard, Charles X « perd le pouvoir le 30 juillet 1830 et Louis Philippe lui succède », précisant que c’est « à partir de là que va commencer la conquête de l’Algérie (qui) était tellement violente, qu’en 1845 il y a eu une campagne de presse européenne pour la dénoncer

Jean-Michel Apathie s’est encore une fois prononcé pour « déboulonner » le maréchal colonisateur Bugeaud, « figure de cette barbarie » et « assassin », en demandant que la Ville de Paris débaptise l’avenue qui porte son nom, qualifiant de « scandale » qu’une avenue soit baptisée du nom du maréchal Thomas Bugeaud qui « s’est comporté comme un boucher ».

Thomas Bugeaud était l’un des militaires chargé de la conquête de l’Algérie en 1844–1845. Nommé gouverneur général, il y a pratiqué « les enfumades » (mort par enfumage d’Algériens enfermés dans des grottes).

Sur ses consignes, « plus de 1 000 hommes, femmes et enfants de la tribu des Ouled Riah qui s’étaient réfugiés avec leur bétail dans une grotte du Dahra, près de Mostaganem », en 1845, ont par exemple été asphyxiés.

Je regrette que des générations d’Algériens soient privées de leurs droits et spoliées de leurs terres.

Jean-Michel Aphatie, s’est montré en colère et désolant, affirmant que des générations d’Algériens étaient privées de leurs droits et spoliées de leurs terres.

Selon lui, la France est responsable de la non-scolarisation, de cinq générations en Algérie, « On a volé les terres aux Algériens, on a empêché la scolarisation de cinq générations d’Algériens, condamnés à l’ignorance et à l’analphabétisme ».