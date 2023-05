Célébrer l’Algérie à travers sa richesse culinaire, c’est le pari réussi de Yasmina Sellam, dont l’ouvrage « Mémoire culinaire de l’Algérie » est en lice pour le prestigieux prix « Gourmand World Cookbook awards ». L’annonce de cette reconnaissance internationale a été faite en marge des festivités du mois du patrimoine à Tizi-Ouzou, une ville algérienne reconnue pour son riche patrimoine culturel et artistique.

Selon les informations relayées par l’Algérie Presse Service (APS), Yasmina Sellam a été informée par les organisateurs du concours que son ouvrage est en passe de remporter l’un des trois premiers prix dans la catégorie « Culinary history » (histoire culinaire).

Avec une carrière marquée par l’enseignement à l’école normale supérieure et sa passion pour la cuisine traditionnelle algérienne, elle fut membre du jury du concours « Master Chef Algérie » et intervenante dans de nombreuses émissions télévisées. L’Algérienne a ouvert sa propre table d’hôtes en 2011, avec pour ambition de faire découvrir la cuisine traditionnelle typiquement algérienne

Le « Gourmand World Cookbook Awards » : Une Reconnaissance Internationale

L’organisation du « Gourmand World Cookbook Awards » se distingue par une sélection rigoureuse, basée sur une série de critères précis qui varient en fonction de chaque catégorie. Le point commun de ces critères demeure le rayonnement et l’importance internationale de l’ouvrage. Le concours se divise en deux axes principaux, soit l’alimentation et les boissons.

Son livre figure dans le top trois aux côtés d’œuvres provenant de 18 autres pays et régions, renommés pour leur héritage culinaire, tels que la Chine, la Turquie, le Portugal et l’Espagne. Cette nomination représente une véritable fierté pour Yasmina Sellam, ravie de porter haut les couleurs de l’Algérie et de sa cuisine lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra lors du Symposium sur l’alimentation d’Uméa en Suède, du 25 au 28 mai courant.

C’est donc dans ce contexte compétitif que le livre de Yasmina Sellam, « Mémoire culinaire de l’Algérie, histoire de recettes », se hisse parmi 1.000 autres œuvres nominées dans le volet « Food Culture ». Publié en 2022 par les éditions Anep, cet ouvrage est le résultat d’un travail de recherche approfondi, démarré en 2013/2014 et achevé en 2016. Il s’avère être un véritable voyage à travers l’histoire culinaire algérienne, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.

Mémoire Culinaire de l’Algérie : Un Hommage à la Gastronomie Algérienne

« Mémoire culinaire de l’Algérie, histoire de recettes », c’est un ouvrage de 110 pages qui plonge le lecteur au cœur de l’histoire alimentaire de l’Algérie. Le livre s’articule en deux parties principales.

Dans la première, Yasmina Sellam explore l’histoire de l’alimentation dans le monde et plus particulièrement en Algérie, depuis le néolithique. Elle aborde aussi la littérature gastronomique, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.

La deuxième partie est dédiée à un joyau culinaire algérien : les anciennes recettes. L’auteure nous fait découvrir ou redécouvrir les joyaux de l’art culinaire algérien. Elle évoque notamment « Le poulet à la numide » et « les dattes farcies », référencées par Apicius, personnage emblématique de la haute société romaine, et le couscous algérien, dont la diversité, l’authenticité et les origines ont été reconnues par son inscription au patrimoine mondial de l’humanité.

Au total, ce sont 37 recettes traditionnelles, chacune racontant une histoire unique, qui sont mises à l’honneur. Parmi elles, la Hrira, Bississe Argane, Mirkas-Merguez, Ros El Bratel, Sfiriya, Halwet Laaneb, Leblabi, La Coca, Tfina et le thé au jasmin, font voyager nos papilles à travers le temps et les régions de l’Algérie. D’autres recettes, tombées dans l’oubli, sont aussi remises au goût du jour.

Enfin, le livre de Yasmina Sellam propose une sélection de recettes authentiques. Elle souligne aussi l’enrichissement de l’art culinaire algérien par diverses influences culturelles. Ainsi, en plus d’être une référence culinaire, l’ouvrage se positionne comme un véritable pont entre le passé et le présent, illustrant la richesse et la diversité de la gastronomie algérienne.