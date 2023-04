Mémoire de la guerre d’indépendance : 1ʳᵉ réunion de la commission mixte Algérie-France

Il y a de cela quelques mois, le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue français, Emmanuel Macron, avaient annoncé la création d’une commission pour explorer et mettre à jour les archives coloniales. Les deux pays ont contribué à parts égales en fournissant une équipe d’experts de chaque côté. Après l’annonce des noms des historiens choisis, voici que la commission entame son travail par une première réunion officielle.

Histoire coloniale d’Algérie : la commission mixte se réunit pour la première fois

Ce jeudi 20 avril, la toute première réunion par visioconférence de la commission mixte Algérie-France pour la mémoire coloniale a eu lieu. L’occasion pour les membres des deux partis de discuter des grandes lignes du projet pour commencer. L’équipe algérienne a présenté une première feuille de travail, rédigée en accord avec la déclaration signée par le président Tebboune en aout 2022.

Selon des sources officielles, les premiers axes abordés par l’équipe conjointe porteront sur la période entre 1830 et 1850, soit les premières années de colonisation en Algérie. La période coloniale, la révolution et la guerre d’indépendance seront ainsi décortiquées par les experts des deux cotés. La commission espère mettre des archives officielles relatant l’histoire coloniale à disposition du public à l’issue de l’opération.

La première réunion s’est soldée par la programmation d’autres meetings, en visio et en personne, à Alger et à Paris et l’établissement d’un premier plan de travail.

Commission mixte Algérie-France : les experts sélectionnés des deux côtés

Si la France n’a révélé les noms de ses historiens que dernièrement, l’Algérie, elle, a publié la liste en novembre 2022. Le groupe algérien se compose ainsi de :

Mohamed El Korso ;

Idir Hachi ;

Abdelaziz Fillali ;

Djamel Yahiaoui ;

Mohamed Lahcen Zighidi .

Ce dernier préside cette équipe d’historiens aguerris. Coté français, l’historien et écrivain Benjamin Stora prend les rênes du groupe. Il est accompagné de Tramor Quemeneur, Jacques Frémeaux, Jean-Jacques Jordi et Florence Hudowicz.

