Mémoire Algérie – France : vers la création d’une nouvelle commission mixte

Ce jeudi 25 août 2022, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a animé une conférence de presse conjointe avec son homologue français, Emmanuel Macron. Cette dernière s’inscrit dans le cadre de la visite « officielle et d’amitié » de trois jours qu’effectue le Président français en Algérie.

Ouvrant la conférence de presse conjointe, le Président Tebboune s’est réjoui « des entretiens fructueux et constructifs » avec Emmanuel Macron. Notant que « ces échanges démontrent la particularité, la profondeur et la diversité des relations algéro-françaises dans tous les domaines d’intérêt commun ».

De plus, Abdelmadjid Tebboune a salué le « nouveau cadre d’orientation et de coopération ancré, basé sur la confiance mutuelle », en vue « de renforcer et de servir les intérêts communs des deux pays afin de booster les relations dans tous les domaines confondus ».

Avant de céder la parole à son homologue français, le Président Tebboune a exprimé « son appréciation quant aux résultats encourageants enregistrés de la visite d’Emmanuel Macron en Algérie ». Affirmant qu’ « elle permet aux deux parties de procéder à une évaluation globale du niveau de coopération entre les deux pays et de tracer des perspectives prometteuses pour le rehaussement du partenariat exceptionnel qui les unis ».

Macron annonce la création d’une commission mixte d’historiens

S’exprimant lors de cette déclaration conjointe, le Président français a affirmé que « l’Algérie et la France possèdent un passé commun ». « Il est complexe, douloureux et il a pu parfois comme nous empêcher de regarder l’avenir », a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron s’est dit « conforté dans l’idée que nous vivons un moment unique qui doit nous permettre de regarder en face ce passé avec beaucoup d’humilité » avec une volonté de vérité, de mémoire et d’histoire.

Selon le Président français, « il n’est pas question de nous débarrasser de ce passé, c’est impossible, car il représente des vies et surtout des histoires, mais d’essayer plutôt de le rendre commun ».

À cet effet, Emmanuel Macron a annoncé « la création d’une commission mixte d’historiens ainsi que l’ouverture des archives afin d’avoir un regard d’ensemble sur cette période historique déterminante pour les deux pays ». Et ce, « du début de la colonisation française à la guerre de Libération nationale ».

Par ailleurs, le Président français n’a pas manqué de souligner que cette démarche sera entreprise « sans tabou avec une volonté de travail libre et historique, d’accès complet aux archives ».

« Le passé, nous ne l’avons pas choisi, nous en héritons, nous en avons une responsabilité : construire notre avenir », a encore affirmé Emmanuel Macron, en appelant au renforcement de relations bilatérales.

Algérie – France : Tebboune et Macron s’entretiennent en tête-à-tête

L’avion du Président français a atterri ce jeudi 25 août sur le sol de l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene. Accompagné d’une importante délégation de plus de 90 personnes, Emmanuel Macron a été reçu par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Les deux Chefs d’État ont écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue des détachements des différentes forces de l’Armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Par la suite, Emmanuel Macron s’est rendu au Sanctuaire du Martyr pour déposer une gerbe de fleurs et observer une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de Libération nationale.

Après son passage à Riadh El-Fath, le Président français s’est rendu au siège de la Présidence de la République à El Mouradia, où le Président Tebboune lui a réservé un accueil officiel. En outre, les deux Chefs d’État ont eu un entretien en tête-à-tête, avant d’animer conjointement une conférence de presse.

Paris tente d’apaiser les tensions diplomatiques avec Alger

Depuis près d’un an, l’Algérie et la France traversent une période de froid, marquée par des tensions diplomatiques due aux déclarations du Président français concernant la « rente mémorielle » autour de la guerre de Libération nationale qu’entretient le système algérien. Ainsi que ces propos polémiques relatifs à l’existence d’une « nation algérienne » avant la colonisation française.

Ainsi, cette visite en Algérie est comme « une première étape » pour « refonder » les relations algéro-françaises. Et se veut tournée vers la « jeunesse et l’avenir ». D’ailleurs, Emmanuel Macron avait prévu des rencontres avec les jeunes entrepreneurs et startups algériennes et des visites dans divers lieux touristiques à Alger et Oran.