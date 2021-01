Mémoire Algérie-France : Macron reçoit le rapport de Stora

L’historien Benjamin Stora remet aujourd’hui le 20 janvier officiellement à Emmanuel Macron son rapport sur « les mémoires de la colonisation et de la guerre d’Algérie ».

L’historien français Benjamin Stora remet mercredi à Emmanuel Macron son très attendu rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie (1954-1962) pour tenter de « décloisonner » des mémoires divergentes et douloureuses entre les deux pays, aux relations aussi étroites que complexes.

Il convient de rappeler que, Benjamin Stora avait été chargé en juillet par le président français de «dresser un état des lieux juste et précis du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie», achevée en 1962, et qui reste un épisode très douloureux dans les mémoires des familles de millions de Français et d’Algériens.