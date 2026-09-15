« Même si Zidane m’appelle, mon choix est pour l’Algérie », ce binational opte pour les Verts

À vingt ans à peine, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a mis fin au suspense. Kaïl Boudache portera les couleurs de l’Algérie et personne, pas même le sélectionneur des Bleus, ne l’en détournera. Dans un entretien accordé au quotidien régional Le Progrès, l’espoir lyonnais a livré une position limpide sur son avenir international et sur le rêve qui structure aujourd’hui sa carrière : le Mondial avec les Fennecs.

Kaïl Boudache reste fidèle à l’Algérie, même face à un appel de Zidane

La question lui a été posée sans détour : et si Zinédine Zidane, désormais aux commandes de l’équipe de France, décidait de le convoquer ? La réponse a tenu en une phrase, définitive : «Malgré tout, le choix restera l’Algérie.» Un engagement d’autant plus net qu’il a déjà été formalisé auprès des instances algériennes.

Ce positionnement précoce tranche avec les hésitations que connaissent souvent les binationaux. Il rappelle celui d’autres internationaux qui ont assumé très tôt leur attachement, à l’image de l’ancien latéral de Naples qui confiait, en mars dernier, que son choix de l’Algérie restait le meilleur de sa vie malgré le prix payé.

Quant à l’ambition, elle est double et parfaitement assumée. «Mon rêve, c’est de jouer des grandes compétitions comme la Ligue des champions, mais aussi de participer à la Coupe du monde avec l’Algérie.», a-t-il déclaré. Une Coupe du monde que les Verts ont disputée cette année aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec une entrée en lice face à l’Argentine qui avait d’ailleurs attiré Zidane et ses fils en tribunes.

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Les racines kabyles au cœur du choix de Kaïl Boudache

Derrière cette décision, il y a une histoire familiale entretenue été après été. Le joueur explique retourner régulièrement au pays, là où sa famille a ses attaches : «Je me rends souvent en Algérie, ma famille vient de Kabylie, et chaque été nous retournons aux sources pour retrouver cette passion de nos origines.», a-t-il expliqué.

Ce rapport charnel au pays d’origine constitue un fil rouge chez plusieurs cadres des Verts. Le capitaine Riyad Mahrez évoquait, lui aussi, ces séjours estivaux répétés depuis l’enfance pour justifier son attachement viscéral à l’Algérie plutôt qu’à la France.

Le discours de Boudache s’inscrit dans cette filiation. Pas de calcul, pas de plan B soigneusement gardé au chaud. Le choix de l’Algérie a été posé avant même que sa carrière professionnelle ne décolle véritablement.

Une progression rapide sous le maillot de l’Olympique Lyonnais

Sportivement, le milieu de terrain avance vite. Libre après la fin de son parcours à l’OGC Nice, il a rejoint le club rhodanien l’été dernier sans indemnité de transfert. Un pari gagnant pour le moment : ses premières apparitions ont convaincu l’encadrement technique et le public du Groupama Stadium.

Sur le plan international, les démarches sont déjà bouclées. Le joueur a donné son accord pour représenter l’équipe nationale et figure dans le viseur des sélectionneurs des catégories de jeunes. Convoqué chez les moins de 23 ans, il se dit disponible pour poursuivre l’aventure avec cette classe d’âge.

L’échéance la plus immédiate concerne les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations des U23, une compétition qui sert traditionnellement de sas vers l’équipe première. Plusieurs internationaux ont emprunté ce chemin avant de basculer chez les A.

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