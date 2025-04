« Même posé sur un support, votre smartphone peut vous coûter 5 000 DA »… La Gendarmerie précise

La gendarmerie nationale a récemment rappelé, via sa page Facebook Tariki, les dangers et les sanctions liés à l’utilisation du téléphone portable pendant la conduite.

Selon les autorités, l’usage du téléphone au volant constitue une source majeure de distraction. « l’usage du téléphone au volant est une source de distraction. Cela signifie qu’une partie importante de vos capacités est détournée de la conduite. Vous perdez ainsi votre concentration, mettant en danger votre vie et celle des autres. », souligne le message.

La gendarmerie illustre ce danger en rappelant que « si vous regardez votre téléphone pendant 5 secondes alors que vous roulez à 100 km/h, vous parcourrez 140 mètres sans conscience de ce qui se passe sur la route. »

Le communiqué insiste sur une idée reçue : contrairement à ce que certains pensent, la loi ne sanctionne pas uniquement l’utilisation du téléphone pour passer des appels.

Toute manipulation d’un téléphone portable à la main durant la conduite est une infraction. Les contrevenants s’exposent à une amende forfaitaire dont le montant minimum est de 5000 dinars algériens, conformément à l’article 66/D-24 de la loi 01-14 modifiée et complétée.

🟢 À LIRE AUSSI : Finie la carte d’embarquement en papier : cette compagnie aérienne rend le smartphone obligatoire

Par ailleurs, la gendarmerie met en garde contre une autre pratique courante : le fait de placer son téléphone sur un support à l’avant du véhicule pour des conversations audiovisuelles (et non seulement audio) ou pour regarder des films, des matchs, etc., est également illégal.

Cette infraction est passible d’une amende forfaitaire d’au moins 5000 dinars algériens, en vertu de l’article 66/D-17 de la même loi.

Ce rappel des forces de l’ordre vise à sensibiliser les automobilistes aux risques considérables liés à la distraction au volant et à faire respecter la législation en vigueur pour garantir la sécurité de tous sur les routes.

Smartphone au volant : une étude révèle l’ampleur de l’impact sur le temps de réaction

L’utilisation du smartphone au volant est un problème majeur de sécurité routière, et une récente étude scientifique vient éclairer de manière alarmante son impact réel sur les conducteurs. Les conclusions mettent en évidence les graves conséquences de l’utilisation des écrans et autres distracteurs au volant, une habitude qui s’est dangereusement répandue.

L’étude, menée sur simulateur, révèle qu’en moyenne, un conducteur détourne son attention de la route pendant 35 secondes consécutives lorsqu’il interagit avec un appareil électronique. Sur un trajet de trois heures, cela représente environ 18 minutes passées les yeux rivés sur un écran, soit près de 10 % du temps de conduite total.

Parmi les actions les plus risquées, on retrouve la lecture de SMS, la programmation d’un GPS ou encore la composition d’un numéro de téléphone. Ces manipulations ont un impact direct et significatif sur le temps de réaction du conducteur. Cette augmentation se traduit par une multiplication du risque d’accident, qui peut varier de 3 à 23 fois en fonction de la tâche effectuée.

🟢 À LIRE AUSSI : Escroquerie à grande échelle : la Gendarmerie d’Alger lance un appel pressant aux citoyens

L’inattention provoquée par ces distractions ne se limite pas à un allongement du temps de réaction. L’étude met également en lumière une augmentation considérable des écarts de trajectoire, multipliés par treize lorsque l’attention du conducteur est captée par un écran. Ces déviations peuvent aller jusqu’à des changements de file involontaires, augmentant considérablement le danger pour soi et pour les autres usagers de la route.

Les conséquences de cette inattention sont dramatiques en termes de bilan humain. Selon les chiffres de l’étude, l’inattention au volant a été la cause de centaines de décès sur les routes l’année dernière.

Ce chiffre, potentiellement sous-estimé, souligne l’urgence de prendre conscience de la menace que représente l’addiction aux écrans pour la sécurité de tous.