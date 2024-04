Même jour, même drame : des milliers de volailles périssent dans des incendies simultanés

L’après-midi de ce lundi 22 avril 2024, a été marqué par deux incendies d’envergure dans des élevages de volailles en Algérie, causant des dégâts matériels considérables et la mort de milliers de poulets.

Un incendie d’origine encore inconnue a éclaté l’après-midi dans un hangar d’élevage de volailles à Bouzeghaïa, wilaya de Chlef. Le sinistre a causé la mort de 1000 poussins et a occasionné des dégâts matériels importants.

Alertés vers 13h00, les sapeurs-pompiers de l’unité de Bouzeghaïa se sont rapidement déployés sur les lieux du sinistre. Malgré leur intervention prompte, ils n’ont pu sauver les poussins qui ont péri dans les flammes.

Cependant, les pompiers ont réussi à circonscrire l’incendie et à empêcher sa propagation aux hangars voisins. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés, notamment au niveau des équipements d’élevage. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet incendie.

El Oued : Plus de 15 000 poulets périssent dans un incendie à Kouinine

Un autre incendie d’ampleur s’est produit dans quatre élevages de poulets à Kouinine, wilaya d’El Oued. Le sinistre a causé la mort de plus de 15 000 poulets et des dégâts matériels considérables.

Les pertes matérielles sont estimées à plus de 6 milliards de centimes. Les causes de cet incendie n’ont également pas été déterminées.

Si les causes exactes de ces sinistres ne sont pas encore déterminées, la simultanéité des incendies et l’ampleur des dégâts soulèvent des questions et alimentent les spéculations.

La piste d’une simple coïncidence ne peut être écartée, mais les internautes évoquent également la possibilité d’un acte criminel. L’objectif pourrait être de déséquilibrer le marché avicole en faisant flamber les prix, ou de profiter des indemnisations versées aux éleveurs sinistrés.

Les enquêtes ouvertes par les autorités permettront de faire la lumière sur ces incendies et de déterminer s’il s’agit d’un malheureux hasard ou d’un acte délibéré.

En attendant, ces événements rappellent la nécessité de renforcer les normes de sécurité dans les élevages de volailles afin de prévenir de tels drames et de protéger la filière avicole algérienne.