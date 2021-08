Melzi, Ouyahia et Sellal le 16 août devant la justice

Le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed a fixé la date du procès de l’ex-directeur de la Résidence d’État « Moretti », Hamid Melzi.

En effet, l’ancien responsable considéré comme étant la « boite noire » de l’ancien régime de Bouteflika, ainsi que plusieurs ex-ministres comparaîtront le 16 août prochain, après plus de plus deux ans d’enquête sur l’affaire de la Résidence d’État de « Moretti ».

Pour rappel, le dossier a été transféré conformément à l’article 168 du code de procédure pénale par le juge d’instruction de la première chambre du Pôle spécialisé.

Ce même juge d’instruction a également ordonné la comparution des autres accusés impliqués dans cette affaire devant le tribunal criminel dont les deux anciens premiers ministre impliqués dans plusieurs affaires de corruption : Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Ajoutons à cela que 17 sociétés nationales et étrangères devront également comparaitre à côté des mises en causes.

De lourdes accusations pénales

Hamid Melzi et 19 autres accusés, font face à de lourdes accusations pénales dont « blanchiment d’argent, transfert de fonds issus de revenus criminels, dilapidation de deniers publics, incitation de fonctionnaires à l’abus de fonction, conclusion de marchés en dehors des réglementations en vigueur, etc ».

Par ailleurs au mois de mai, un rapport accablant l’ex-PDG de la société d’investissements hôtelier (SIH), a été publié par la police judiciaire, en ce qui concerne le projet de réhabilitation de la résidence d’état, Djenane El Mithak.

Les enquêtes menées par la faction de recherche de la gendarmerie à Alger avaient révélé que plus de 210 millions de dinars ont été gaspillés dans le projet de réhabilitation de « Djenane El Mithak », qui a été accordé au groupe chinois « KING YOUNG ». Comme le montre des rapports hebdomadaires et mensuels échangés avec la présidence.