L’Algérien Mekky Deffas gagne le concours de dessin Halal Qatar Festival 2023

Le Halal Qatar Festival 2023, est un festival qui se tient au Qatar pour la 11eme édition et pour l’occasion, un concours de dessin mural.

Les artistes, ont donc exposé leurs œuvres, suite à quoi un gagnant fut sélectionné parmi l’ensemble des participants. Ce gagnant, il est Algérien et se nomme Mekky deffas. C’est un jeune artiste, basé au Qatar mais originaire de Jijel qui s’adonne à l’art de rue, notamment les dessins muraux.

C’est dans une publication, relayée le mercredi 1 mars 2023 sur le compte officiel de la « Katara Cultural Village » que sa victoire a été annoncée. L’organisation, a publié une image de l’œuvre faite par Mekky Deffas, accompagnée du message suivant : « Félicitations au gagnant du concours de dessin mural tenue lors des événements de la onzième édition du ‘Halal Qatar Festival 2023’ ». Dans cette même publication, les autres participants sont eux aussi encouragés.

L’Algérien se démarque donc, par son talent, à l’échelle internationale grâce à une œuvre qui sort du lot, lui permettant ainsi de décrocher cette victoire.

Mekky Deffas : Portrait d’un artiste de rue

Pour rappel, le jeune artiste a déjà fait du bruit avec l’un de ses dessins, qui a touché bon nombre d’Algériens. C’est en effet l’artiste derrière la fresque du défunt Djamel Bensmail assassiné il y a deux ans, qu’il a peinte à Meliana. Au moment des faits, sa fresque avait suscité un élan d’émotions auprès des Algériens, mais aussi de la famille de Djamel dont le père avait été bouleversé lors de l’inauguration du portrait.



Ancien étudiant en urbanisme et en architecture, le dessin était une passion qui le suivait partout. A la fin de ses études en 2019, il s’est directement orienté vers le street art et en a fait son métier.

Face à la caméra de Jow+ il explique que le dessin est une passion d’enfance. Il ajoute même que lorsque ses camarades sortaient jouer dans la cours de récréation, il préférait se munir de crayons et s’adonner à sa passion. Cette passion, il l’a hérité de ses parents. Sa mère a fait l’école des beaux arts d’Alger, il fut donc baigné dans un milieu dit artistique depuis son jeune âge et a touché à tout.

Lorsqu’il a commencé le street art il y a déjà quelques années, il a pris la décision de mettre en avant, des personnalités algériennes afin de mettre en avant la culture du pays. Le premier artiste qu’il a peint est d’ailleurs Idir, en Kabylie. Mekky explique d’ailleurs, qu’il dessine les personnalités selon les régions dans lesquelles il se trouve afin de leur rendre un réel hommage. Enfin, il explique que selon lui, plusieurs artistes algériens mériteraient d’être dessinés mais revient aussi sur les difficultés qu’il retrouve, surtout vis -à-vis des autorisations nécessaires pour exercer son art de rue.

Le Festival Halal Qatar : de quoi s’agit-il ?

C’est l’un des événements les plus attendus de la région du Qatar. Cette année marque la onzième édition de cet événement annuel, qui est organisé par la Cultural Village Foundation (Katara).

Le festival comprend deux événements principaux, Al Mazain et Al Mazad Auction, qui sont les points forts de cette édition. En plus de ces deux événements, une variété d’activités éducatives et de divertissement est également prévue. Celles-ci vont de la musique et de la danse, à des expositions d’art et d’artisanat, en passant par des spectacles de fauconnerie et des démonstrations de cuisine halal.

L’une des principales visions est de préserver toutes les branches du patrimoine qatari et de le promouvoir auprès des jeunes. En effet, l’organisation met tout en œuvre pour que la jeunesse qatarienne puisse découvrir et apprécier les traditions et la culture de leur pays.

Le festival attire également les propriétaires de moutons à l’intérieur et à l’extérieur du Qatar. En effet, le Festival Halal Qatar offre un cadre unique pour échanger des expériences et accéder à une grande diversité de l’offre et de la demande dans différents types halal.