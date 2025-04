Meilleurs systèmes de santé en Afrique 2025 : quelle place occupe l’Algérie ?

L’Algérie confirme son ascension en matière de santé publique. En 2025, elle s’illustre dans le dernier classement publié par la plateforme internationale Numbeo, qui évalue la qualité des systèmes de santé à travers le monde.

Selon le Dr Khalil Kadaoui, directeur général de Roche-Algérie, l’Algérie se distingue désormais comme le premier pays africain en matière d’accès universel aux soins. Cette reconnaissance met en lumière une stratégie gouvernementale axée sur la généralisation de la couverture sanitaire, l’élargissement des structures de santé, et la modernisation des infrastructures hospitalières.

Un effort budgétaire et structurel

D’après le dernier rapport du site spécialisé Numbeo, l’Algérie se classe à la 5e place parmi les 8 premiers pays africains, une progression remarquable qui reflète des efforts réels en matière de politiques sanitaires et de modernisation du secteur.

Ce bond en avant positionne l’Algérie devant ses voisins immédiats, comme la Tunisie et le Maroc, qui peinent encore à relever plusieurs défis liés à l’accès aux soins et à la qualité des prestations médicales. Cette performance est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte régional marqué par de fortes pressions démographiques, des inégalités territoriales et une demande croissante de services médicaux adaptés.

Cette montée dans le classement est aussi le fruit d’un engagement budgétaire croissant. Le gouvernement a renforcé les moyens alloués à la santé publique, avec une augmentation notable des dépenses dans ce secteur sur les deux dernières années. L’accent a été mis sur la formation des professionnels, la construction de nouveaux établissements de santé et l’approvisionnement en équipements médicaux de dernière génération.

Numérisation et ouverture sur le monde

Le pays mise également sur la numérisation des services de santé et le développement de partenariats internationaux pour améliorer la qualité des soins. Des projets pilotes ont été lancés dans plusieurs hôpitaux pour digitaliser les dossiers médicaux, fluidifier les prises en charge et renforcer la coordination entre les différents niveaux du système de santé.

Un leadership régional en construction

L’amélioration du classement de l’Algérie est une étape vers une position de leadership régional dans le domaine de la santé. Alors que d’autres pays de la région doivent encore résoudre des problèmes d’accessibilité ou de ressources humaines, l’Algérie semble tracer sa voie vers un modèle plus équitable et performant.

À ce rythme, le système de santé algérien pourrait bien devenir une référence sur le continent africain.