Meilleurs systèmes de santé au monde en 2021 : l’Algérie mal classée

Dans un classement comportant 89 pays, le magazine CEO World a dressé, ces derniers jours, une liste des systèmes de santé les plus performants au monde. Le système de santé Algérien, qui est fustigé par les spécialistes à l’intérieur du pays, est loin d’occuper les premières places de ce classement.

En effet, le classement du CEO World Magazine, intitulé « countries With The Best Health Care Systems 2021 », a classé le système de santé en Algérie à la 68ᵉ place, ce qui fait de lui l’un des 30 pires systèmes classés par ce magazine qui a également noté chaque système sur une échelle de 1 à 100 points.

Le système de santé Algérien a pu obtenir une note de 35.61 sur 100, dans ce qui appelé le « Health Care Index ». Pour établir cette note, plusieurs facteurs ont été pris en considération. Il s’agit notamment des infrastructures, du cout des soins, mais aussi du « Government Readiness », ce que l’on peut traduire par les dispositions prises par le gouvernement.

L’Algérie parmi les 30 derniers

La mince note qu’a obtenu le système de santé en Algérie place le pays derrière la Tunisie (59e), l’Arabie Saoudite (55ᵉ), le Liban (45ᵉ), le Qatar (33e) et la Jordanie (43e). L’Algérie est cependant classée avant le Maroc (83ᵉ) et l’Égypte (84e).

Sur le podium des meilleurs systèmes de santé au monde trône la Corée du Sud, avec une note de 78.72 sur 100. La Corée du Sud est suivie par Taïwan puis par le Danemark. Dans le bas du classement, on peut trouver le Venezuela (89ᵉ), le Pakistan (88ᵉ) et l’Irak (87ᵉ).

Le chef de service de cardiologie de l’hôpital d’Hussein Dey à Alger, le professeur Djamel Eddine Nibouche, a souligné aujourd’hui l’importance de réformer le système de santé lui-même, et ce, avant de s’attaquer à ses infrastructures. « Vous pouvez avoir un hôpital des plus modernes, mais sans les compétences requises, ça ne sera que coquille vide » a-t-il déclaré.