Meilleurs restaurants du monde : le chef algérien Rabah récompensé a Monaco

Le restaurant Mim, situé en Algérie, vient d’être récompensé à Monte Carlo, Monaco lors de la cérémonie des prix Special Méditerranée 2023 organisée par « La liste 1000 », un listing international reconnu pour sa rigueur dans la sélection des meilleurs restaurants du monde. Mim a ainsi été primé dans la catégorie « Tables à explorer », aux côtés d’autres restaurants réputés, devant un public composé des meilleurs chefs au monde.

C’est le chef algérien Rabah Ourrad, à la tête de Mim, qui a partagé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, on peut le voir recevoir le trophée sur la scène de la cérémonie. Cette reconnaissance est une véritable consécration pour Mim, qui offre une cuisine à la fois créative et traditionnelle, inspirée par les saveurs de la Méditerranée.

Cette distinction de Laliste1000 est le fruit d’un travail minutieux de compilation de milliers de publications presse, de centaines de guides et de millions d’avis en ligne. Ainsi, Laliste1000 s’impose comme le guide gastronomique mondial de référence, facilement accessible sur votre téléphone portable.

Le restaurant Mim a su se démarquer en proposant une cuisine inventive et raffinée, élaborée à partir de produits frais et locaux. Les plats y sont concoctés avec passion et minutie, offrant ainsi une expérience culinaire unique. Cette récompense est une belle reconnaissance pour le chef Rabah Ourrad et son équipe.

En somme, la consécration de Mim par Laliste1000 est une belle preuve de la richesse de la gastronomie méditerranéenne et de son rayonnement à travers le monde. C’est aussi une invitation à découvrir ce restaurant, situé en Algérie, pour y déguster une cuisine inventive et pleine de saveurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RABAH OURRAD (@chef_rabah)

De la littérature à la cuisine, le parcours atypique du chef Rabah

Rabah Ourrad, célèbre chef du Mim, restaurant situé au M-Suite Hôtel à Alger, est un exemple inspirant de réussite à travers des voies non conventionnelles. Sa passion pour la cuisine est née de son désir de liberté et de créativité, mais également de sa vision de la cuisine comme reflet de la société, un art à part entière.

Né en 1977 à Hussein Dey, Rabah n’était pas destiné à une carrière dans la cuisine. Il a obtenu son baccalauréat en génie mécanique en 1996 et a commencé ses études à l’université de Bab Ezzouar (USTHB). Mais Rabah cherchait autre chose. Passionné de musique, il est devenu parolier de MBS. Cependant, sous la pression de la maison de disques, il a décidé de mettre fin à sa carrière musicale et a choisi de changer de voie.

C’est alors qu’il a découvert la cuisine. D’abord diplômé en gastronomie française (CAP), il a rapidement travaillé dans les plus grands restaurants parisiens avant de s’installer à Barcelone puis à Londres, où il a travaillé dans le restaurant doublement étoilé Ledbury ainsi que chez le célèbre chef Pierre Gagnaire, au restaurant Sketch. En 2014, il a ouvert son propre restaurant, le Wormwood, à Notting Hill, qui a rapidement été salué par les critiques culinaires.

Sa carrière culinaire a connu un tournant majeur lorsqu’il a été sélectionné pour devenir juge dans l’émission télévisée Master Chef, un concours culinaire mettant en compétition des milliers d’amateurs de cuisine de tout le pays. Cette expérience l’a conduit à croiser la route de Meriem et Hamza Bisker, propriétaires du M-Suite Hôtel, qui lui ont proposé de diriger leur restaurant situé au dernier étage de leur établissement.