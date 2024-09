Meilleurs plats végétariens : cette recette algérienne domine le palmarès de TasteAtlas

La cuisine végétarienne, à la fois délicieuse et bénéfique pour la santé, a progressivement fait ses preuves et dévoilé ses avantages au fil des années. Colorée et variée, elle a prouvé qu’elle n’était pas une tendance éphémère et inspire de grands chefs dans les quatre coins du globe.

D’ailleurs, dans une récente mise-à-jour, le site spécialisé des conseils culinaires a dévoilé sa sélection des recettes végétariennes les mieux notées sur sa plateforme. Des entrées savoureuses aux plats succulents, ce top 10 des meilleurs plats végétariens du monde promet de séduire les papilles des personnes les plus exigeantes et les plus gourmandes.

TasteAtlas : la Garantita trône sur le classement des meilleurs plats végétariens pour août 2024

Globe-trotteuse, la cuisine végétarienne s’inspire des recettes du monde entier et fait voyager ses dégustateurs grâce à des recettes qui mettent le légume au centre de l’assiette et non pas comme accompagnement de la viande et du poisson.

Dans cette nouvelle version du classement de TasteAtlas des meilleurs plats végétariens pour le mois d’août 2024. Une spécialité de la street food algérienne trône sur le top 10 de ce spécialiste des conseils. Il en est question de la Garantita, qui arrive en tête de ce classement.

Par ailleurs, la deuxième place du podium revient à la recette égyptienne des Falafels, suivie par le Diri Ak Pwa de Haiti pour compléter la troisième place. De plus, le Guacamole mexicain arrive en 4ᵉ place, le Shahi Paneer indien en 5ᵉ position et le Zeytoon parvardeh en 6ᵉ place.

Ce classement des meilleurs plats végétariens se poursuit avec le Maroc qui propose sa recette de Maaqouda en 7ᵉ place, le Yudufo du Japon en 8ᵉ place, le Hummus libanais en 9ᵉ position et enfin Yumista de la Grèce pour clôturer cette liste.

La Garantita, l’une des recettes incontournables de la street food algérienne

Appelées aussi Karantika, Calentica ou encore Karantita, ce plat à base de la farine de pois chiches ne se démode pas malgré le développement des cuisines. Sur le pouce ou sur un plateau, cette recette qui prend la forme d’un flan séduit les passionnés de la street food.

Son prix la rend, par ailleurs, attractive notamment pour les salariés, les étudiants et les touristes qui visitent le pays. Les Algériens apprécient la déguster dans une demi-baguette de pain, saupoudrée de sel, de poivre et de cumin. Les amoureux des goûts relevés y ajoutent de la Harissa pour apprécier ce plat.

