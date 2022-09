Meilleurs plats de ragoûts 2022 : la chakhchoukha algérienne au top 15

Les plats traditionnels algériens sont connus pour leurs diversité et authenticité à travers le monde, ils représentent en grande partie l’identité culturelle du pays, et séduisent aujourd’hui de plus en plus de touristes et d’amateurs de cuisine qui s’intéressent désormais aux sauveurs méditerranéennes.

En effet, le guide international culinaire TasteAtlas affiche et pour de nombreuses reprises des plats et des spécialités algériennes dans son classement mondial, grâce à ces scores remportées, des centaines de vidéastes et estivants postent leurs dégustations et approuvent. D’ailleurs, il y a trois semaines de cela, le Makrout El Louz figurait dans le top 5 des meilleurs gâteaux traditionnels, détrônant de nombreux classiques à travers le monde, et une centaine d’interactions et de dégustations sur Twitter en exprimant leur émerveillement par le gâteau.

La Chakhchoukha algérienne classée dans le top 15 mondial

Pour ce mercredi 21 septembre, c’est la Chakhchoukha qui apparait 14ᵉ au rang mondial et 2ᵉ au rang africain, figurant comme le premier ragout sur le plan arabe et nord africain. Ce plat populaire algérien, particulièrement préparé dans les wilayas de l’Est notamment Constantine, Mila, Sétif, mais aussi Batna, Khanchela et Biskra est présent dans de nombreuses célébrations religieuses et fêtes familiales : Mawlid Nabawi, Aïd, Mariages et rassemblements, le fameux est toujours au rendez-vous.

Ce plat est également présent dans les quatre coins du pays et sa méthode de préparation se diffère d’une région à une autre, généralement, la Chakhchoukha est préparée à base d’une galette cuite sur un tagine en fonte, qui est en suite découpée à la main afin d’obtenir des petits morceaux réguliers qui, une fois passés en cuisson à la vapeur seront arrosés de sauce rouge, certaines villes misent sur l’ajout d’abricots secs, dattes et raisins secs pour un mélange sucré salé, et d’autres préfèrent garder le gout et les saveurs classiques de ce plat.