Meilleurs plats de poulet au monde : cette spécialité algérienne s’invite dans le Top 50

Le verdict de TasteAtlas est tombé : la gastronomie algérienne brille à nouveau sur la scène internationale. Si le couscous reste l’ambassadeur incontesté du pays, c’est une autre spécialité incontournable de nos tables qui vient de se hisser dans le Top 50 mondial des meilleurs plats de poulet.

TasteAtlas est une encyclopédie gastronomique interactive en ligne qui fait office de boussole mondiale pour les amateurs de cuisine authentique. Bien plus qu’un simple site de recettes, il répertorie des milliers de plats traditionnels, de produits locaux et de restaurants authentiques à travers le globe.

À la 45ème position de ce nouveau classement, on retrouve un incontournable des tables algériennes : le Tajine Zitoune. Ce plat emblématique a conquis les internautes grâce à son goût, loin des ragoûts trop pimentés, privilégiant l’équilibre gustatif.

Le Tajine Zitoune dans le top 50 mondial des meilleurs plats de poulet selon TasteAtlas

Au cœur de l’identité algérienne se trouve une cuisine de transmission, un héritage précieux légué de mère en fille. Elle fusionne les influences berbères, ottomanes, arabes et méditerranéennes. Si le Couscous, plat national aux mille visages, en est l’ambassadeur, la gastronomie du pays se décline en une mosaïque de spécialités régionales comme la Rechta, la Chorba Frik ou la Chakhchoukha.

Parmi ces recettes, le Tajine Zitoune vient de recevoir une consécration internationale en intégrant le classement TasteAtlas. Se hissant parmi les meilleurs plats de poulet au monde, ce ragoût d’olives et de carottes doit sa saveur à sa cuisson lente et traditionnelle dans un plat en terre cuite.

Plébiscité par les gourmets du monde entier, le plat algérien a récolté la note de 4,1/5 sur la plateforme TasteAtlas. Ce score lui ouvre les portes du Top 50 mondial, le hissant aux côtés de véritables icônes de la gastronomie internationale.

Panorama du nouveau classement de TasteAtlas

Ce classement illustre une immense diversité de savoir-faire, où chaque culture sublime la volaille à travers des techniques de cuisson et des traditions séculaires uniques.

Le sommet de la hiérarchie mondiale est dominé par des icônes telles que le Chikin sud-coréen et le Pollo a la Brasa péruvien, suivis de près par des spécialités de caractère comme l’Inasal na Manok philippin, le Piliç Topkapı turc ou encore le Chicken Karahi pakistanais.

À l’échelle régionale, le Maghreb confirme sa touche culinaire. Outre le Tajine Zitoune algérien, la zone est aussi représentée par la Rfissa marocaine, qui se hisse au 7ème rang mondial, et le classique Tajine de poulet, qui occupe la 43ème position de ce prestigieux Top 50.

À LIRE AUSSI :

🟢 TasteAtlas : cette street food algérienne élue meilleure d’Afrique en 2026



🟢 TasteAtlas : l’Algérie parmi le Top 50 des cuisines mondiales