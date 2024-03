Meilleurs plats d’agneau : la Chakhchoukha algérienne dans le top 10 de TasteAtlas

Le patrimoine culinaire algérien se fait désormais une place au soleil et promet un voyage gourmand grâce à des recettes familiales et quotidiennes et des plats généreux et variés. Loin d’être cantonnée au seul couscous, l’art culinaire algérien reprend les codes d’une cuisine méditerranéenne, ottomane, berbère, saharienne et arabe.

Longtemps restée dans l’ombre de ses voisines marocaines et tunisiennes, la cuisine algérienne arrive désormais à se faire une place sur la scène internationale et se distingue dans les plus brillants classements et concours.

Meilleures recettes pour cuisiner l’agneau : la Chakhchoukha algérienne classée dans le top 10 de TasteAtlass

Dans ce sillage et à l’occasion de la fête de Pâques, le site spécialisé dans les conseils culinaires, en l’occurrence TasteAtlas, a dévoilé un nouveau classement des meilleures recettes pour cuisiner l’agneau, une viande dégustée, spécialement lors de cette fête.

En tête de ce classement, TasteAtlassa a choisi le Paidokia, qui est une recette Grèce, traditionnellement servie avec des pommes de terre rôties et des pains pita, comme le meilleur plat à base d’agneau. Dans ce nouveau classement, mis en ligne samedi 30 mars, figure une recette emblématique de la cuisine algérienne.

Il en est question de l’incontournable Chakhchoukha algérienne, qui gagne en classement, cette année, et fait son entrée dans le top 10 de TasteAtlas. Pour rappel, l’an dernier, ce plat algérien a remporté la 28ᵉ place. Dans la nouvelle édition des meilleurs plats d’agneau, La Chakhchoukha algérienne figure dans la 10 place de la liste des 50 meilleurs plats d’agneau.

Célébré lors des fêtes et des réunions de famille, ce plat emblématique de la gastronomie algérienne trouve ses origines de la wilaya de Biskra. Cette recette, dont le nom signifie « émietter » se caractérise par une sauce à base d’agneau et un assortiment de légumes et d’épice, qu’on verse sur un pain plat, sous forme de crêpes émiettées, qu’on appelle le Regag.

