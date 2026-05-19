« Meilleurs Pays en 2026 » : L’Algérie dans le Top 10 africain, selon US News & World Report

L’Algérie s’impose parmi les nations africaines les plus en vue dans l’édition 2026 du prestigieux classement des « Meilleurs Pays », élaboré par le magazine américain US News & World Report.

Se hissant à la 87e place mondiale, le pays figure dans un cercle restreint de dix nations du continent évaluées selon une batterie de critères rigoureux, allant de la gouvernance à l’économie, en passant par la santé, les infrastructures, la culture et l’environnement.

Économie algérienne : le défi crucial de la diversification face au tout-pétrole

Sans surprise, ce positionnement met en lumière la structure d’une économie algérienne encore ancrée dans ses ressources en hydrocarbures. Le secteur du pétrole et du gaz demeure le poumon financier du pays, assurant l’essentiel des recettes de l’État et des entrées de devises.

Toutefois, cette édition 2026 intervient dans un contexte de transition. Les données du rapport soulignent les efforts continus d’Alger pour diversifier son tissu économique. Des investissements progressifs sont ainsi injectés dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services.

L’objectif affiché est d’atténuer la vulnérabilité du pays face aux fluctuations erratiques des marchés énergétiques mondiaux, même si le poids des hydrocarbures reste, pour l’heure, prédominant.

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Au-delà des chiffres, le rapport met en exergue les atouts structurels de l’Algérie. Doté d’une assise solide en ressources naturelles, le pays tire profit d’une position géographique hautement stratégique entre le bassin méditerranéen et l’Afrique subsaharienne, consolidant ainsi son rôle d’acteur régional incontournable dans les domaines de l’énergie, du commerce et de la sécurité économique.

Classement 2026 : Quelle place pour l’Algérie face à la concurrence économique en Afrique ?

L’intégration de l’Algérie dans ce Top 10 reflète la diversité et la mise en concurrence des trajectoires de développement sur le continent africain. Dans ce palmarès, les profils économiques s’avèrent particulièrement hétérogènes :

Les économies insulaires et touristiques : À l’image des Seychelles , qui dominent la marche africaine (49e mondial).

, qui dominent la marche africaine (49e mondial). Les hubs industriels et diversifiés : À l’instar de la Tunisie (77e), de l’Égypte (80e) ou de l’Afrique du Sud (81e).

(77e), de (80e) ou de (81e). Les géants des matières premières : Où l’Algérie cohabite avec des nations comme le Ghana (90e), le Kenya (92e), le Zimbabwe (97e) et le Nigéria (98e).

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En somme, le maintien et la progression de l’Algérie au sein de ce club fermé restent intrinsèquement liés à la puissance de son outil énergétique et à la stabilité de ses ressources stratégiques, alors même que le défi de l’après-pétrole reste sa principale ligne de mire pour les années à venir.